Stellantis “vieta” il nuovo ponte ai suoi camion tra Canada e USA

Il Gordie Howe International Bridge ha aperto ufficialmente il 26 luglio 2026, collegando l’Interstate 75 del Michigan con l’autostrada 401 dell’Ontario (un collegamente importantissimo tra Canada e Stati Uniti), un’infrastruttura attesa da decenni, con i lavori partiti solo nel giugno 2018 dopo una proposta originaria degli anni Duemila. Eppure gli autisti di camion che lavorano per FCA Transport, la divisione logistica di Stellantis, hanno ricevuto un avviso abbastanza eloquente. Se si usa il nuovo ponte si rischiano provvedimenti disciplinari.

Advertisement

La direttiva riguarda i conducenti iscritti alla UAW Local 212 e non l’intero traffico dello stabilimento di assemblaggio di Windsor. Il presidente del sindacato, JT Barrett, lo ha scritto in un post Facebook poi rimosso: chi attraversa il Gordie Howe con i semirimorchi aziendali va incontro a sanzioni. Non solo per questioni contrattuali, perché Barrett ha citato anche il rischio di fermi doganali per documentazione non conforme al nuovo valico.

Dietro la direttiva c’è un contratto. Stellantis, anzi, FCA Transport paga all’Ambassador Bridge, il vecchio ponte poco più a valle sul fiume Detroit, una tariffa forfettaria di 160.000 dollari al mese per un numero illimitato di attraversamenti. Prima dell’accordo, il costo superava i 400.000 dollari mensili, il risparmio annuo è di circa 2,9 milioni di dollari, un numero che spiega molte cose senza bisogno di commenti.

Advertisement

Il sindacato ha tenuto a precisare, dopo che alcuni utenti avevano iniziato a politicizzare la questione, che la direttiva non ha natura politica. È puramente economica.

FCA Transport ha confermato che per rescindere il contratto attuale servono 60 giorni di preavviso. Stellantis, interpellata da CTV News, ha dichiarato di voler utilizzare il Gordie Howe per le proprie operazioni “just-in-time” tra Canada e Stati Uniti, senza specificare quando, né se questo varrà anche per i mezzi gestiti direttamente da FCA Transport.

Il nuovo ponte applica pedaggi di 12 dollari canadesi per asse sui veicoli commerciali. L’Ambassador Bridge, nel frattempo, incassa la sua tariffa fissa mensile.