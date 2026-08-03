Stellantis domina il mercato francese: Peugeot, Citroën e Fiat spingono la crescita a luglio

Luglio ha lasciato in dote a Stellantis numeri importanti sul mercato francese. Il gruppo ha aumentato di quasi il 7 per cento i volumi nel comparto delle autovetture e continua a occupare il primo posto anche nei veicoli commerciali leggeri. Sommando le due categorie, nei primi sette mesi del 2026 la quota di mercato ha raggiunto il 28,6 per cento.

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Stellantis rafforza la leadership in Francia grazie a Peugeot, Citroën e Fiat

Gran parte della spinta arriva dalle motorizzazioni elettrificate, ormai centrali nell’offerta dei marchi del gruppo. Stellantis guida il mercato mild hybrid con una quota del 34,2 per cento tra auto e commerciali leggeri. Il primato resta anche considerando insieme full hybrid e plug-in hybrid, dove la quota si attesta al 31,8 per cento.

Peugeot continua a essere il marchio più forte della galassia Stellantis in Francia. A luglio la 208 è risultata l’auto più venduta del Paese, mentre la 2008 ha chiuso davanti a tutti tra i SUV. Il Leone controlla inoltre il 17,1 per cento del mercato ibrido. 308, 2008, 3008 e 5008 occupano infatti il primo posto nei rispettivi segmenti.

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Il mese è stato molto positivo anche per Citroën. Le immatricolazioni di autovetture sono salite del 17 per cento rispetto a luglio 2025, quasi il doppio della crescita media registrata dal mercato. Ancora più evidente il risultato delle elettriche, aumentate del 149 per cento. A fare la differenza sono state soprattutto ë-C3, ë-C3 Aircross ed ë-C5 Aircross. La nuova C3, intanto, è diventata la terza auto più venduta in Francia.

Fiat ha raccolto segnali altrettanto incoraggianti. Le vendite complessive di auto e veicoli commerciali sono cresciute del 12,9 per cento. Nel solo comparto delle autovetture il balzo è stato del 53,5 per cento, grazie soprattutto a Panda, 500 e Grande Panda. Anche le elettriche hanno guadagnato terreno, con un incremento del 55 per cento rispetto allo scorso anno.

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Continua a crescere pure Leapmotor, che a luglio ha totalizzato 688 immatricolazioni. Ben 622 riguardano modelli completamente elettrici. La piccola T03 è entrata tra le tre city car di segmento A più vendute ai clienti privati, raggiungendo una quota dell’8,6 per cento.

Nei veicoli commerciali leggeri, Stellantis Pro One resta saldamente al comando con il 37,1 per cento del mercato. Fiat Professional contribuisce con una quota del 6,5 per cento, sostenuta soprattutto dal Ducato. Da gennaio a luglio, il gruppo ha conquistato anche il 21,8 per cento del mercato francese dei veicoli completamente elettrici.