Stellantis e Factorial testano le batterie allo stato solido su una Dodge

Un prototipo di Dodge Charger Daytona gira per le strade americane con qualcosa di diverso sotto il pianale. Non si tratta di un aggiornamento software, non è neanche qualcosa di cui non si è mai sentito parlare, perdipiù su una Charger elettrica. Il test ha come protagonista un pacco batterie allo stato solido firmato Factorial. È così che le celle di questo tipo vengono integrate in un veicolo Stellantis e portate fuori da un laboratorio.

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Le batterie a stato solido sono l’argomento che il settore rimanda da anni, quasi perché scomodo. Promettono tutto quello che le celle agli ioni di litio tradizionali faticano a mantenere: densità energetica superiore, tempi di ricarica ridotti, maggiore affidabilità termica. Il problema è che, fino ad oggi, la distanza tra la promessa e la realtà produttiva era rimasta invariata. Con questo programma di test di Stellantis e Factorial qualcosa si muove, anche se la prudenza resta d’obbligo.

La tecnologia in questione si chiama FEST, Factorial Electrolyte System Technology, e i numeri dichiarati nel 2025 sono tutt’altro che trascurabili: 375 wattora per chilogrammo di densità energetica, ricarica dal 15 al 90% in 18 minuti netti, funzionamento garantito tra i -30 e i +45 gradi centigradi. Stellantis ha integrato queste celle nel pacco batterie esistente della Charger Daytona attraverso una nuova architettura meccanica, ridisegnando anche i sistemi di controllo per non sacrificare sicurezza e durata.

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La partnership tra le due aziende non è nuova. L’intenzione di costruire una flotta di test era stata annunciata lo scorso autunno, con l’avvio previsto nel 2026. Puntuale, la conferma è arrivata. Del resto, una Charger Daytona con quella livrea caratteristica era già comparsa allo Stellantis Investor Day tenutosi ad Auburn Hills, difficile non notarla.

Quel che manca è qualsiasi indicazione sulla durata del programma e su quando aspettarsi le batterie a stato solido Factorial su un veicolo di produzione. Stellantis non si sbilancia. Diverse case hanno promesso l’arrivo di questa tecnologia entro il 2030, e quella data continua a fare da orizzonte collettivo del settore.