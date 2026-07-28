Utili record, CATL si tiene stretto il futuro dell’auto elettrica

CATL, possiamo dire di ripeterlo per l’ennesima volta, non sta semplicemente crescendo, ma sta ridefinendo cosa significa dominare un mercato. Nel primo semestre del 2026, il colosso di Ningde ha archiviato un profitto netto di 43,28 miliardi di yuan, circa 5,4 miliardi di euro, segnando un incremento di quasi il 42% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per contestualizzare, nell’intero esercizio 2025, CATL aveva guadagnato 72,2 miliardi di yuan, ovvero circa 9,3 miliardi di euro.

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I ricavi del semestre hanno toccato i 277 miliardi di yuan, 35,8 miliardi di euro, con una crescita del 54,8%. Il margine lordo si è fermato al 23,93%, in calo di circa un punto percentuale: le pressioni sui prezzi delle batterie e la concorrenza interna cinese si fanno sentire. Parlare di debolezza per un operatore industriale con quasi il 24% di margine lordo, però, risulterebbe quasi un insulto.

Il cuore del business rimane l’automotive. Le batterie per veicoli elettrici hanno generato 192,12 miliardi di yuan, quasi il 70% del fatturato totale, con una crescita del 46%.

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CATL alimenta indifferentemente marchi asiatici e occidentali, costruendo una dipendenza strutturale che è, a tutti gli effetti, il suo vero fossato competitivo. Tra gennaio e maggio 2026, il gruppo ha coperto circa il 40% di tutte le batterie installate nei veicoli elettrici a livello globale. BYD, secondo classificato, non è nemmeno lontanamente in vista dati i nove anni consecutivi di leadership di mercato da avvicinare.

La sorpresa, però, arriva dall’accumulo stazionario di energia. Quel segmento, quello dei sistemi per immagazzinare elettricità da fonti rinnovabili o per alimentare siti ad alto consumo, ha fatturato 53,26 miliardi di yuan con una crescita dell’87,5% in dodici mesi. Il margine lordo del 23,96% supera, seppur di poco, quello delle batterie auto.

CATL ha già individuato il prossimo motore di crescita. I data center dell’intelligenza artificiale, con i loro appetiti energetici sempre più difficili da saziare, richiedono capacità di stoccaggio impressionanti.

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Sul fronte finanziario, il gruppo ha annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie tra i 20 e i 40 miliardi di yuan, destinate all’annullamento. Meno azioni in circolazione, utili per azione automaticamente più alti.