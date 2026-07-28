Fiat e Jovanotti insieme per l’estate 2026: Grande Panda protagonista del Jova Summer Party

Fiat sarà Main Partner del Jova Summer Party 2026, il grande tour estivo ideato da Lorenzo Jovanotti e prodotto da Trident Music. Un evento destinato a coinvolgere più di 500.000 persone e a trasformare numerose piazze italiane in luoghi di musica, incontro e condivisione.

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Fiat affianca il Jova Summer Party 2026 con Grande Panda

La collaborazione nasce dall’incontro tra due mondi che parlano un linguaggio simile. Da una parte Jovanotti, con la sua energia e la capacità di unire pubblici molto diversi. Dall’altra Fiat, che vuole raccontare la propria evoluzione attraverso valori come sostenibilità, innovazione e voglia di stare insieme.

Durante tutte le tappe del tour il marchio torinese sarà presente con uno spazio dedicato, pensato non come una semplice area espositiva, ma come una vera “Happiness Station”. Al centro ci sarà una Fiat Grande Panda personalizzata con la grafica del Jova Summer Party, affiancata da attività digitali, iniziative social e momenti di coinvolgimento diretto del pubblico.

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A catturare l’attenzione sarà soprattutto una Panda gigante alta oltre tre metri. Un’installazione destinata a diventare uno dei punti più fotografati dell’intero villaggio e uno dei simboli della partnership.

Fiat accompagnerà Jovanotti anche fuori dal palco. Il marchio sosterrà infatti il Jova Giro, il viaggio in bicicletta con cui l’artista attraverserà l’Italia per raggiungere le diverse tappe del tour. La partenza è fissata per il 9 agosto dal Circo Massimo di Roma.

Il percorso si svilupperà per circa 2.500 chilometri. Jovanotti pedalerà lungo la costa adriatica, attraversando Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia fino a Palermo. Da lì risalirà verso Napoli, per poi tornare nella Capitale.

Durante il viaggio racconterà in diretta i luoghi visitati, le persone incontrate e le eccellenze gastronomiche dei territori. Ogni sosta diventerà così parte del racconto, non soltanto un passaggio verso il concerto successivo.

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A supportare la logistica ci saranno una Fiat Grande Panda e un Fiat Ulysse, entrambi decorati con livree realizzate da Sergio Pappalettera, storico direttore creativo legato all’immaginario di Jovanotti. Le due vetture diventeranno vere opere itineranti, riconoscibili per colori accesi e grafiche pensate appositamente per il progetto.

La partnership arriverà anche nei concessionari delle città coinvolte. Nei giorni precedenti ai concerti, alcuni showroom ospiteranno feste e attività locali, portando l’atmosfera del Jova Summer Party direttamente negli spazi Fiat.