Fiat ha un’altra vita fuori dall’Europa: 15 modelli che qui non ci sono

Quando pensiamo a Fiat, il riferimento va subito alla Panda, alla 500, alla Grande Panda o alla 600. Eppure il marchio torinese ha una gamma molto più ampia di quella che incontriamo ogni giorno sulle strade italiane. Cambiando continente, infatti, compaiono modelli completamente diversi, progettati per rispondere alle necessità dei singoli mercati.

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Fiat, ecco i modelli assenti in Europa: dalla 500X in Algeria alle Argo, Cronos, Fastback e pick-up sudamericani

In totale sarebbero almeno quindici le Fiat vendute oltre i confini europei e assenti dai nostri listini. A ricostruire questo secondo volto del marchio sono stati i colleghi francesi de L’Auto Journal, partendo da una vettura che conosciamo molto bene: la 500X.

Il SUV compatto ha lasciato il mercato italiano nel 2025, dopo una carriera durata oltre dieci anni, ma continua a essere commercializzato in Algeria. Una seconda vita lontano dall’Europa per uno dei modelli più importanti della recente storia Fiat.

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La gamma più ricca si trova però in Sud America. In Brasile è ancora protagonista la Fiat Argo, una compatta di segmento B disponibile con motori 1.0 e 1.3, proposta anche nell’allestimento Trekking, caratterizzato da protezioni in plastica e da un aspetto più vicino a quello di un crossover.

Accanto alla Argo troviamo la Cronos, berlina a tre volumi particolarmente apprezzata in Argentina e Brasile. Negli stessi mercati viene venduta anche la Fastback, SUV coupé che ha anticipato alcune soluzioni stilistiche destinate alla nuova famiglia globale Fiat.

Resiste inoltre il nome Fiorino. Il veicolo commerciale sudamericano è naturalmente molto diverso dal modello ricordato dagli automobilisti italiani ed è strettamente imparentato con la Uno Way, vettura semplice e robusta pensata per affrontare anche le strade meno curate.

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La Fiat che ricorda maggiormente la nostra Pandina è però la Mobi. Piccola, essenziale e proposta anche in versione Trekking, continua a svolgere il ruolo di automobile accessibile per la città. Più in alto si posiziona la Pulse, SUV disponibile persino in una variante firmata Abarth, con un’impostazione più sportiva.

Il Sud America è fondamentale anche per i pick-up. Fiat ne propone ben tre: la compatta Strada, da anni ai vertici delle vendite brasiliane, la più grande Toro e la recente Titano, destinata a chi cerca maggiori capacità di carico e utilizzo professionale.

In Tunisia, invece, si possono acquistare il Doblò Panorama e il Fiorino Combi, soluzioni pensate per trasportare persone e merci senza rinunciare alla semplicità.

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Fuori dall’elenco resta la Fiat Egea, conosciuta in Italia come Tipo e uscita di produzione nel luglio 2026. Molti modelli sudamericani utilizzano ancora motori nati nell’epoca FCA, aggiornati per funzionare anche a bioetanolo. Regole meno severe su emissioni e sicurezza permettono inoltre di mantenere in vendita automobili che difficilmente potrebbero essere omologate oggi nell’Unione Europea.