Leapmotor T03 sorprende tutti: appena 10,7 kWh per 100 km su un percorso di montagna

Leapmotor T03 ha sorpreso durante l’Eco Rallye Beskydy 2026, disputato sulle strade della Repubblica Ceca. La piccola elettrica ha affrontato un percorso montuoso di quasi 500 chilometri e ha concluso la prova con un consumo medio di appena 10,7 kWh ogni 100 chilometri.

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Leapmotor T03 ha brillato in un rally di montagna con soli 10,7 kWh/100 km

Un dato notevole, soprattutto perché ottenuto lontano dalla città, l’ambiente per il quale Leapmotor T03 è stata pensata principalmente. Nel traffico urbano, infatti, velocità contenute, frenate frequenti e recupero dell’energia aiutano naturalmente un’auto elettrica a consumare meno. Questa volta, invece, la citycar ha dovuto affrontare salite, discese e lunghi tratti extraurbani. Eppure è riuscita a mantenere una richiesta di energia molto bassa.

L’Eco Rallye Beskydy non premia soltanto chi arriva prima. Regolarità, gestione dell’energia ed efficienza hanno un ruolo centrale, rendendo la manifestazione particolarmente interessante per valutare le auto elettriche in condizioni più vicine all’uso quotidiano. La prova della Leapmotor T03 dimostra quindi che una vettura compatta ed economica può affrontare anche percorsi impegnativi senza consumare troppo.

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A farsi notare non è stato soltanto il dato finale. Anche la ricarica ha mostrato un comportamento interessante. Secondo quanto comunicato, la batteria ha mantenuto l’89 per cento della potenza massima fino al raggiungimento del 94 per cento della capacità.

È un aspetto importante, perché sulle auto elettriche la velocità di ricarica tende normalmente a diminuire man mano che la batteria si avvicina al pieno. Riuscire a conservare una buona potenza anche oltre l’80 per cento può rendere più comode le soste durante un viaggio.

La Leapmotor T03 utilizza una batteria LFP da 37,3 kWh, coperta da una garanzia di otto anni oppure 160.000 chilometri. L’autonomia dichiarata è di 265 chilometri nel ciclo combinato WLTP, mentre in città può salire fino a 395 chilometri.

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La filosofia dell’auto è abbastanza chiara. Leapmotor T03 non vuole inseguire le prestazioni delle elettriche più potenti né promettere percorrenze da grande berlina. Punta piuttosto su dimensioni compatte, prezzo accessibile e costi di utilizzo contenuti.

Il risultato ottenuto in Repubblica Ceca mostra inoltre quanto possano incidere il percorso e lo stile di guida. Nonostante un itinerario lungo e pieno di dislivelli, la piccola Leapmotor è riuscita a sfruttare con attenzione ogni kWh disponibile, andando oltre il semplice ruolo di citycar.