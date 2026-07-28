Si chiama “Made for Fun” il nuovo capitolo della campagna di Opel, “Yes, of Corsa”.

Da tre anni a questa parte “Yes, of Corsa” è diventato parte integrante della comunicazione che mette al centro la Opel Corsa, esulando da quella caratteristica tipica di slogan pubblicitario. Lo slogan riesce infatti a rappresentare la compatta per eccellenza del costruttore tedesco capace di coniugare stile, piacere di guida e ottimi livelli di praticità nell’utilizzo quotidiano.

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Parte da questi schemi il lancio della nuova campagna “Yes, of Corsa”, entrata in una nuova fase mettendo al centro più energia e puntando su un design ancora più innovativo, sull’approccio alle tecnologie moderne e all’ingegneria tedesca per unire e creare un’esperienza di guida sempre più divertente. “La nuova campagna porta i clienti dietro le quinte dei test di validazione finali della nostra Corsa, in un’ambientazione straordinaria sulle montagne russe. In questo modo, dimostriamo ciò che conta davvero: una qualità senza compromessi per il massimo piacere di guida”, ha ammesso Rebecca Reinermann, Vicepresidente Marketing di Opel e Vauxhall.

La nuova campagna di marketing permette di mettere al centro i punti di forza di Opel Corsa

Protagonista della nuova campagna della Opel Corsa è la compatta che percorre un tracciato fatto di montagne russe, dove la Corsa sale vertiginosamente per poi precipitare nuovamente mentre il guidatore rimane sempre a proprio agio. Si mettono così in mostra le caratteristiche peculiari della compatta di casa Opel, come la maneggevolezza, il suo design accattivante e la disponibilità di tecnologie all’avanguardia.

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La Opel Corsa vanta una silhouette slanciata con linee distintive e un profilo che si ispira a quello delle coupé, ovvero mette al centro un dinamismo completo in ogni dettaglio. Durante il percorso sulle montagne russe la Corsa non manca di sfoggiare il suo aspetto inconfondibile sia nella combinazione di carrozzeria in grigio e nero, sia nella edizione Corsa YES proposta in Arancione Koral con tetto nero a contrasto.

Non manca poi la tecnologia adattiva e antiabbagliamento Intelli-Lux per i fari della Opel Corsa e disponibili per tutti i modelli in gamma del costruttore tedesco. Con il suo ritmo e la sua spensieratezza, il nuovo spot pubblicitario riassume ciò che rende la Opel Corsa così speciale, ovvero sicurezza, emozione e piacere di guida fin dal primo istante.

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La nuova campagna “Yes, of Corsa – Made for Fun” è attualmente in fase di lancio in tutta Europa, con un’introduzione graduale nei singoli mercati. È presente su diversi canali come la TV, i video online, la pubblicità su carta stampata, gli schermi digitali out-of-home, le storie sui social media, i reel e brevi contenuti. Con la campagna “Opel Corsa – Made for Fun”, il costruttore tedesco porta quest’idea a un livello superiore, dimostrando quanto versatile possa essere il piacere di guida: completamente elettrica, ibrida o con motore endotermico a combustione interna. In attesa che entro la fine dell’anno sia il turno della nuova Opel Corsa GSE, elettrica da 281 cavalli di potenza e 245 Nm di coppia per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi.