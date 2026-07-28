Peugeot 9X8, la svolta per il 2027 è già iniziata: il Leone prepara una Hypercar più competitiva

Peugeot Sport ha già messo la testa al 2027. La 9X8 continua a correre nel Mondiale Endurance, ma nei reparti tecnici del Team Peugeot TotalEnergies si lavora da tempo alla prossima versione della Hypercar francese.

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Peugeot sta già sviluppando la 9X8 2027: più equilibrio, affidabilità e prestazioni

Il motivo è semplice: nel WEC non ci si può fermare. La concorrenza è feroce, i distacchi sono ridotti e basta poco per passare dalla lotta per il podio a una gara vissuta nelle retrovie. Per questo ogni chilometro percorso diventa utile. Ogni sessione, ogni problema e ogni dato raccolto aiutano gli ingegneri a capire dove intervenire.

Il lavoro in vista del 2027 non riguarderà un solo componente. Peugeot sta studiando l’intera vettura, cercando un equilibrio migliore tra prestazioni, efficienza e affidabilità. In una gara di durata non conta soltanto essere veloci sul giro secco. Bisogna mantenere un ritmo elevato per ore, gestire bene l’energia, consumare meno possibile e arrivare alla fine senza inconvenienti.

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La 9X8, fin dal debutto, è stata una macchina diversa dalle altre. Ha colpito per il design, per le soluzioni tecniche e per il coraggio con cui Peugeot ha affrontato il ritorno ai massimi livelli dell’Endurance. Essere originali, però, non basta. In pista servono risultati.

«Fin dal suo debutto, la Peugeot 9X8 è stata una piattaforma in continua evoluzione», ha spiegato Emmanuel Esnault, Team Principal del Team Peugeot TotalEnergies. «Competere ai massimi livelli delle gare di durata significa imparare, adattarsi e progredire costantemente».

È esattamente ciò che il team sta facendo. Le indicazioni raccolte nelle ultime stagioni stanno diventando la base del nuovo progetto. Alcune soluzioni verranno riviste, altre migliorate, altre ancora potrebbero essere abbandonate se non avranno dato i risultati sperati.

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Prima di vedere la vettura in pista, naturalmente, ci sarà ancora molto da fare. Le modifiche dovranno passare attraverso simulazioni, test e verifiche, fino all’approvazione prevista dal regolamento. Ogni intervento dovrà dimostrare di offrire un vantaggio concreto, senza creare nuovi punti deboli.

Peugeot non nasconde l’obiettivo: riportare la 9X8 stabilmente nelle posizioni che contano. Anche il design evolverà, ma senza cancellare quell’identità forte che ha reso la Hypercar immediatamente riconoscibile. Per ora il nuovo pacchetto resta lontano dagli occhi, chiuso tra computer, galleria del vento e reparti di sviluppo.