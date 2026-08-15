Ferrari Daytona SP3: esemplare giallo venduto a un prezzo incredibile

La Ferrari Daytona SP3 è una magnifica gemma della casa di Maranello. Un esemplare della specie è stato battuto all’asta di Monterey, gestita dagli specialisti di RM Sotheby’s, con un risultato straordinario, che scrive un nuovo capitolo nella storia delle vendite d’élite.

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L’auto, assemblata nel luglio del 2023 e vestita con un’abbagliante livrea Giallo Triplo Strato, impreziosita da bande longitudinali nere, ha polverizzato ogni aspettativa, con numeri da capogiro, non solo nell’ambito delle Ferrari Daytona SP3.

Per la fuoriserie emiliana, il martello del banditore si è fermato a una cifra sbalorditiva: 17.825.000 dollari, che al cambio attuale equivalgono a circa 15.410.000 euro. Un vero e proprio record per le transazioni ordinarie di questo iconico modello, proveniente dalla prestigiosa scuderia di The Driver’s Philosophy e forte di appena 227 miglia percorse.

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I numeri messi a segno hanno letteralmente stracciato le stime della vigilia, fissate in una forbice tra i 10 e i 12 milioni di dollari. Certo, siamo lontani dalle cifre dell’esemplare aggiuntivo (599+1) messo all’asta, qualche tempo fa, dalla casa di Maranello, per finalità benefiche, ma quello fa storia a sé.

Nata sotto i riflettori della Serie Icona (sbocciata con le Monza SP1 ed SP2), la Ferrari Daytona SP3 è una scultura in movimento che trae la sua linfa estetica dai leggendari prototipi degli anni Sessanta, strizzando l’occhio in particolar modo alla gloriosa 330 P4 e alle alchimie posteriori della 250 P5 Berlinetta Speciale Pininfarina. Il nome stesso è un tributo solenne alla storica tripletta conquistata dalle “rosse” alla 24 Ore di Daytona del 1967.

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Sotto le sinuose linee del cofano posteriore pulsa il cuore nobile della vettura: un capolavoro ingegneristico totalmente endotermico. Si tratta di un V12 aspirato da 6.5 litri capace di liberare una potenza massima di 840 cavalli. Le prestazioni sono da prima della classe, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,40 secondi. La punta velocistica si fissa a quota 340 km/h.

Il pilota della Ferrari Daytona SP3 vive un’esperienza di guida visceralmente analogica, arricchita dalle inconfondibili e melodiche note dello scarico che continuano a fare breccia nel cuore dei veri puristi della passione. Tanto di cappello a questa opera d’arte senza tempo e buon divertimento al suo acquirente.

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Fonte | RM Sotheby’s