Peugeot 2008 Hybrid, ad agosto fino a 8.800 euro in meno e rate da 109 euro

Peugeot 2008 Hybrid torna protagonista ad agosto 2026 con una promozione che prevede una differenza importante rispetto al prezzo di listino. La versione Style con motore Hybrid 110 e cambio automatico e-DCS6 parte normalmente da 31.020 euro, mentre per le vetture in pronta consegna il prezzo promozionale scende a 23.120 euro. Scegliendo il finanziamento IMOVE D si arriva invece a 22.220 euro oltre gli oneri finanziari, vale a dire 8.800 euro in meno rispetto al listino.

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Peugeot 2008 Hybrid: 35 rate da 109 euro ad agosto

La formula prevede un anticipo di 7.410 euro, seguito da 35 rate da 109 euro. Al termine resta una rata finale da 15.023 euro, corrispondente al Valore Futuro Garantito. Il TAN fisso è del 6,99%, mentre il TAEG raggiunge il 9,53%. L’offerta comprende anche Identicar per 12 mesi e fino a otto anni di Peugeot Care. La percorrenza prevista è di 30.000 km: in caso di restituzione o sostituzione dell’auto, quelli eccedenti vengono conteggiati 10 centesimi ciascuno. La promozione è riservata ai privati e termina il 31 agosto 2026.

Per Peugeot, la 2008 continua a essere uno dei modelli centrali della gamma, ma nei prossimi anni il marchio è destinato a cambiare parecchio. Il piano FaSTLAne 2030 ha infatti collocato Peugeot insieme a Fiat, Jeep e Ram tra i quattro brand globali di Stellantis con maggiore potenziale di scala e redditività. A questi marchi, insieme a Pro One, sarà destinato circa il 70% degli investimenti in prodotti e brand previsti dal nuovo piano.

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Questo non significa puntare soltanto sull’elettrico. Stellantis ha scelto una strategia multi-energia e da qui al 2030 prevede oltre 60 nuovi lanci e una cinquantina di aggiornamenti, con motori elettrici, ibridi, plug-in e anche termici.

Per Peugeot c’è già un progetto molto concreto: Stellantis investirà oltre un miliardo di euro in Francia per produrre a Mulhouse, dal 2029, tre nuovi modelli di segmento C. Saranno elettrici e ibridi e nasceranno sulla nuova piattaforma STLA One, destinata a diventare una delle basi tecniche più importanti del gruppo. La 2008 continuerà quindi a rappresentare il presente del Leone, mentre la prossima parte del decennio porterà una gamma profondamente rinnovata, ma senza l’abbandono forzato dei motori ibridi.