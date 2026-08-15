Opel Mokka Hybrid, ad agosto 2026 rate da 149 euro e prima rata a novembre

C’è chi quando cerca un’auto nuova parte dal prezzo e chi, invece, guarda subito quanto dovrà pagare ogni mese. La promozione di agosto sulla Opel Mokka Hybrid sembra pensata soprattutto per questo secondo tipo di cliente. La Edition con motore 1.2 Hybrid da 145 CV e cambio automatico viene proposta a 22.150 euro oltre agli oneri finanziari, con 33 rate da 149 euro. E c’è anche un vantaggio nei primi mesi: la prima rata è prevista soltanto a novembre 2026. L’offerta è legata alla rottamazione, riguarda vetture in pronta consegna e rimane disponibile fino al 31 agosto.

Advertisement

Opel Mokka Hybrid: 149 euro al mese con Scelta Opel

La rata contenuta richiede però un anticipo di 6.633 euro. Dopo le 33 mensilità da 149 euro resta una rata finale da 15.218,60 euro. Il TAN fisso è del 7,99%, mentre il TAEG arriva al 10,54%. La Edition offre già una dotazione adatta all’uso quotidiano, con fari Eco-LED, luci posteriori a LED, climatizzatore automatico monozona e sensori di parcheggio posteriori.

Mokka non è arrivata ieri nella gamma Opel. Quando debuttò nel 2012, i SUV compatti stavano cominciando a diventare una scelta sempre più comune, ma il mercato non era ancora affollato come oggi. Opel intuì bene il momento e il modello trovò rapidamente spazio. Nel 2015, considerando anche Vauxhall, le immatricolazioni europee arrivarono a circa 164 mila unità. Qualche anno dopo il contatore aveva già superato il milione di esemplari venduti.

Advertisement

La Mokka che vediamo oggi, però, ha ben poco a che fare con quella prima generazione. Nel 2020 Opel decise di cambiare quasi tutto, dalle proporzioni allo stile. La seconda serie arrivò nelle concessionarie nel 2021 con un aspetto molto più personale e diventò anche una sorta di manifesto della nuova Opel. Il Vizor anteriore, oggi familiare su quasi tutta la gamma, debuttò proprio qui insieme al Pure Panel digitale.

Dopo una prima fase positiva, negli ultimi anni Mokka ha dovuto fare i conti con una concorrenza sempre più numerosa. Nel 2023 aveva chiuso con 104.675 immatricolazioni in Europa, mentre nel 2024 il totale era sceso a 75.083 unità. Il restyling arrivato nel 2025 serviva anche a invertire questa tendenza e qualche segnale si è visto: a maggio dello stesso anno le vendite erano salite a 7.003 unità, quasi il 20% in più rispetto a dodici mesi prima.

Advertisement

Oggi Mokka continua quindi a giocare un ruolo importante nella gamma Opel. Pur non vantando più i numeri degli inizi resta uno dei modelli più riconoscibili del marchio e uno di quelli su cui la casa tedesca punta per recuperare terreno nel sempre più combattuto segmento dei SUV compatti.