Citroën C5 Aircross Hybrid, ad agosto 4.590 euro di sconto e rate da 249 euro

Ad agosto il Citroën C5 Aircross Hybrid diventa un po’ più accessibile grazie a una promozione che taglia in maniera sensibile il prezzo di listino. La versione YOU con motore Hybrid 145 e cambio automatico costa normalmente 34.490 euro, mentre con l’offerta del mese si scende a 29.900 euro. Sono 4.590 euro in meno. Chi sceglie il finanziamento SimplyDrive può arrivare invece a 28.900 euro, cifra alla quale vanno naturalmente aggiunti gli oneri finanziari. La promozione è riservata ai privati e rimane valida fino al 31 agosto 2026.

Advertisement

Citroën C5 Aircross Hybrid: 4.590 euro di sconto e 35 rate da 249 euro

Con SimplyDrive bisogna mettere in conto un anticipo di 3.998 euro. Seguono 35 rate da 249 euro al mese e, alla fine, resta una rata di 21.437,60 euro, che rappresenta il Valore Futuro Garantito. Il TAN fisso è del 5,49%, mentre il TAEG arriva al 7,08%.

La YOU non è comunque una versione particolarmente spoglia. Di serie ci sono il climatizzatore automatico bizona, lo schermo Waterfall da 13 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, i sensori di parcheggio posteriori e soprattutto le sospensioni Citroën Advanced Comfort con Progressive Hydraulic Cushions, uno degli elementi che caratterizzano maggiormente il SUV francese. Per accedere alla promozione è richiesta la permuta o la rottamazione.

Advertisement

Il C5 Aircross è entrato nella storia di Citroën molto più recentemente rispetto ad altri nomi della casa. La prima generazione fece il suo debutto in Cina nel 2017 e arrivò sulle strade europee alla fine del 2018. Era il periodo in cui i SUV stavano conquistando praticamente ogni segmento e Citroën scelse di affrontare quello delle vetture familiari puntando soprattutto su comfort e spazio. La formula funzionò: già prima del restyling del 2022 erano stati venduti circa 330 mila esemplari.

Nel 2025 è arrivata una C5 Aircross completamente nuova. Più moderna e costruita sulla piattaforma STLA Medium, ha allargato anche la scelta dei motori, affiancando alle versioni ibride quelle plug-in hybrid e completamente elettriche.I primi mesi del 2026 hanno dato qualche segnale incoraggiante. Nel primo trimestre gli ordini del nuovo modello sono aumentati del 60%, mentre le immatricolazioni sono cresciute del 40% nei principali mercati europei. A metà anno gli ordini continuavano a segnare un +47%.

Advertisement

Anche il marchio nel suo complesso sta attraversando una fase positiva. Nel primo semestre Citroën ha aumentato le vendite dell’8% in Europa, raggiungendo una quota del 3,4%. In Italia la crescita è stata del 2,2%, con una quota salita al 3,8%: numeri che confermano il nostro Paese come uno dei mercati più importanti per la casa francese.