Dodge Charger Police, Stellantis prepara il ritorno nelle forze dell’ordine

Per anni negli Stati Uniti vedere una Dodge Charger nello specchietto retrovisore poteva significare una cosa sola: meglio rallentare. La berlina americana è stata infatti una presenza abituale nelle flotte delle forze dell’ordine, ma con l’uscita di scena della precedente generazione nel 2023 questo capitolo sembrava essersi chiuso. Ora Dodge sta preparando il ritorno. Al Police Fleet Expo di Daytona Beach è comparsa una nuova Charger PPV, mostrata nello stand Stellantis Law come anticipazione di una possibile futura versione destinata alla polizia.

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Dodge Charger PPV: il ritorno tra le forze dell’ordine prende forma

Non siamo ancora davanti a un modello pronto per entrare in servizio. La vettura esposta deriva infatti da una Charger di serie e conserva diversi elementi tipici dell’auto stradale, ma il lavoro fatto per trasformarla in un mezzo operativo è già evidente. All’esterno sono comparsi lampeggianti e grafiche specifiche, mentre nell’abitacolo è stata installata una console centrale Havis pensata per ospitare computer, radio e gli altri strumenti utilizzati dagli agenti.

Dietro i sedili anteriori troviamo inoltre una paratia completa che separa la zona di guida dai passeggeri posteriori. Un secondo divisorio isola invece il vano di carico, sfruttando la particolare carrozzeria hatchback della nuova Charger per ricavare spazio destinato all’attrezzatura.

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Dodge non nasconde l’interesse per questo mercato. Il CEO Matt McAlear aveva già confermato che il marchio era in contatto con diverse forze dell’ordine, mentre Stellantis collabora con organizzazioni come la Michigan State Police e la California Highway Patrol per stabilire i parametri richiesti ai veicoli da inseguimento.

Il legame tra Dodge e la polizia americana, del resto, ha radici molto lontane. Il primo allestimento ufficiale destinato alle forze dell’ordine risale al 1956, quando fu proposta una versione specifica della Coronet. Negli anni successivi arrivarono modelli diventati familiari sulle strade statunitensi, dalla Monaco degli anni Settanta alla Diplomat degli Ottanta, fino alla Intrepid negli anni Novanta.

Nel 2006 fu poi la volta della Charger Pursuit, che rimase in servizio per quasi vent’anni e divenne una delle auto della polizia più riconoscibili degli Stati Uniti. La sua produzione terminò nel 2023 insieme alla precedente generazione della Charger.

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Oggi il mercato è molto diverso. Ford ha abbandonato da anni la Police Interceptor Sedan basata sulla Taurus e Chevrolet aveva già ritirato la Caprice PPV. Per chi cerca ancora una vera berlina da pattuglia, le alternative sono quindi pochissime. Ed è proprio questo spazio che la nuova Charger PPV potrebbe provare a riconquistare.