Lancia all’assalto del Vosges Grand Est Rally: quattro Ypsilon per riaccendere la sfida nel rally francese

Lancia si prepara a tornare in scena nel Campionato Francese Rally con una presenza importante e ambizioni intatte. Dopo il Rallye Antibes Côte d’Azur, appuntamento tanto utile quanto amaro per alcuni dei suoi protagonisti, il marchio si presenta al Vosges Grand Est Rally 2026 con quattro Ypsilon al via e la volontà di confermare la crescita del progetto sportivo.

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Lancia schiera quattro Ypsilon al Vosges Grand Est Rally 2026: Bonato punta al riscatto

La gara, in programma il 13 e 14 giugno, rappresenta un passaggio significativo della stagione. Le strade dei Vosgi, tecniche, veloci e spesso insidiose, saranno un banco di prova severo per uomini e vetture. Lancia ci arriva con una formazione articolata, capace di coprire più categorie e di raccontare, allo stesso tempo, la doppia anima del programma: competitività ai vertici e accessibilità al motorsport.

I riflettori saranno puntati ancora una volta su Yoann Bonato e Benjamin Boulloud, al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. L’equipaggio aveva iniziato la stagione con grande solidità, vincendo a Le Touquet e chiudendo secondo a Charbonnières-les-Bains. Prima di Antibes era in testa al campionato francese, ma un incidente ha interrotto prematuramente la corsa e complicato la classifica.

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Ora Bonato e Boulloud occupano il terzo posto e arrivano nei Vosgi con un obiettivo chiaro: reagire. “Nonostante Antibes, l’inizio di stagione rimane molto positivo”, ha spiegato Bonato. “Sappiamo che la vettura si comporta bene e che abbiamo il potenziale per competere ai vertici. Sta a noi andare avanti e continuare a migliorare l’assetto con Trajectus Motorsport”.

Accanto a loro ci sarà un’altra Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, affidata ad Armando Pereira e Benjamin Mondière. Ma la presenza del marchio non si fermerà alla classe regina. Due Ypsilon HF Racing completeranno lo schieramento, portando in gara storie e profili diversi.

Una sarà iscritta nell’ambito dell’operazione “ça va trop VIP” e verrà guidata da Adrien Théaux, affiancato da Jérôme Degout. Théaux, atleta di livello internazionale nello sci alpino, ha conquistato una medaglia mondiale in Super-G e tre vittorie in Coppa del Mondo di discesa libera. Il suo debutto al volante della Ypsilon HF Racing conferma la capacità del rally di attrarre talenti provenienti da mondi differenti, uniti dalla stessa passione per la velocità e la prestazione.

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L’altra vettura sarà affidata ad Anaïs Métral e Héloïse Vivien, equipaggio interamente femminile che sottolinea l’impegno di Lancia per un motorsport più aperto, inclusivo e accessibile.

La Ypsilon HF Racing, impegnata nella categoria FR6, rappresenta la porta d’ingresso alle competizioni. Derivata dalla Ypsilon Rally4 HF, punta su sicurezza, costi di gestione contenuti e prestazioni alla portata: 145 cavalli, 240 Nm di coppia e cambio manuale a sei marce con rapporti corti.

Il Vosges Grand Est Rally scatterà sabato 13 giugno alle 9:00, con un percorso ad anello composto da Pays d’Ormont, Moyenmoutiers e Corcieux, da ripetere due volte. Domenica toccherà a La Vologne, Le Haut du Tot e Les Trois Cols decidere la classifica finale, per quasi 200 chilometri cronometrati. L’arrivo a Gérardmer è previsto dalle 16:00. Per Lancia, sarà molto più di una gara: sarà l’occasione per rimettere ritmo, fiducia e risultati al centro della stagione.