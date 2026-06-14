Ferrari SF90 Stradale vs Lamborghini Temerario: chi vince la drag race?

Anche se la Ferrari SF90 Stradale è ormai fuori listino, avendo lasciato spazio alla più prestazionale 849 Testarossa, le sue doti dinamiche restano sorprendenti. Quelli di carwow hanno deciso di metterla a confronto con la recente Lamborghini Temerario, in una sfida di accelerazione sul quarto di miglio (pari a circa 400 metri) e sul mezzo miglio con partenza da fermo.

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Poi gli autori del noto canale hanno vagliato altri parametri connessi alle performance delle due protagoniste, entrambe italiane. La sportiva del “toro” ha dato prova a più riprese della capacità di prendere in fretta il ritmo. Varie volte ha surclassato le rivali, nei match ai quali è stata sottoposta.

Riuscirà ad avere qualche possibilità di successo nella drag race multipla contro la Ferrari SF90 Stradale? Come al solito non vi anticipiamo nulla sull’esito del confronto, che potrete conoscere solo guardando il video in coda all’articolo. Prima di passare alla sua visione, ecco un piccolo ripasso delle caratteristiche principali delle auto coinvolte.

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Partiamo dalla Lamborghini Temerario, dotata di un V8 biturbo da 4.0 litri abbinato a tre motori elettrici. Insieme, queste unità unità propulsive erogano 920 cavalli di potenza e 730 Nm di coppia, su un peso di 1.790 chilogrammi.

Dall’altro lato del nastro d’asfalto scelto per la drag race c’è la Ferrari SF90 Stradale, spinta anche lei da un motore V8 biturbo da 4.0 litri e da tre motori elettrici, ma in questo caso con 1.000 cavalli e 800 Nm al servizio delle performance, su un peso di 1.770 chilogrammi.

Pur se più “anziana”, la “rossa” appartiene ad una categoria superiore rispetto alla Temerario. Il suo vantaggio competitivo potrebbe non essere stato eroso dal tempo e dal progresso.

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Sicuramente la supercar di Maranello mette sul piatto cifre più favorevoli, ma la Temerario è più giovane di sei anni e sfrutta tecnologie più recenti. Basterà a colmare il gap nella drag race? Nei fotogrammi del filmato avrete la risposta. Buona visione!