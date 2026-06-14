Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, cresce l’attesa: a dicembre forse la svolta decisiva

Il futuro delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio continua a far discutere. E non potrebbe essere altrimenti: parliamo di due modelli che, nell’ultimo decennio, hanno rappresentato una parte importante dell’identità del Biscione. Da una parte la berlina sportiva, dall’altra il SUV premium: due auto diverse, ma accomunate dalla stessa ambizione, quella di tenere alta la bandiera Alfa Romeo nel Segmento D.

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Entro dicembre potrebbero arrivare decisioni chiave su piattaforme, motorizzazioni ed elettrificazione delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Negli ultimi mesi le voci non sono mancate. Tra indiscrezioni, possibili rinvii e strategie industriali ancora da definire, molti appassionati si chiedono quale sarà davvero il destino delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Stellantis, del resto, ha attraversato un periodo non semplice, segnato anche da cambiamenti importanti ai vertici. Con l’arrivo di Antonio Filosa, però, il gruppo sembra intenzionato a ritrovare maggiore chiarezza e a mettere ordine nei piani futuri.

In questo quadro, Alfa Romeo resta un marchio centrale. Le parole di Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer di Stellantis per la regione Enlarged Europe, vanno proprio in questa direzione: il Biscione non verrà ridimensionato e l’intera gamma è destinata a rinnovarsi. Una notizia che può rassicurare chi temeva un futuro meno ambizioso per il brand italiano.

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Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio avranno l’arduo compito di raccogliere l’eredità di due modelli che pur non avendo raggiunto risultati di vendita eccezionali sono stati comunque molto apprezzati per design, guida e personalità. Allo stesso tempo i nuovi modelli dovranno fare i conti con un mercato che nel frattempo sarà cambiato ulteriormente.

Il punto chiave resta il Segmento D. Le decisioni più importanti dovrebbero essere discusse entro dicembre, e proprio allora potrebbero arrivare notizie più precise su tempi, piattaforme, motorizzazioni e posizionamento delle future Giulia e Stelvio.

Al momento dunque siamo tutti in attesa di capire quale sarà il futuro di questi due importanti modelli. Una cosa però pare certa e cioè che Alfa Romeo sa che il futuro di questi due modelli rimane fondamentale per l’immagine stessa del marchio.