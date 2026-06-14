Alfa Romeo conquista la 1000 Miglia 2026: il Biscione trionfa dove la leggenda è nata

Alfa Romeo torna a lasciare il segno nella storia della 1000 Miglia. Ieri pomeriggio, in Viale Venezia a Brescia, là dove da sempre la corsa più bella del mondo parte e si conclude, l’Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport del 1931 numero 61 ha tagliato per prima il traguardo della 44ª edizione della rievocazione storica. A portarla alla vittoria l’equipaggio formato da Juan Tonconogy e Margarita Tonconogy, protagonisti di una prova impeccabile.

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Alfa Romeo vince la rievocazione della 1000 Miglia con la 6C 1750 Gran Sport del 1931, tra 50 vetture al via e grandi emozioni in Italia

Sono stati cinque giorni intensi, quasi duemila chilometri vissuti tra paesaggi da cartolina, prove di regolarità, applausi del pubblico e il suono inconfondibile dei motori. La 1000 Miglia 2026 ha attraversato ancora una volta l’Italia più bella, confermandosi molto più di una gara: un rito collettivo, capace di unire passione, memoria e spettacolo.

Riservata ai modelli che parteciparono alla storica competizione di velocità, o prodotti tra il 1927 e il 1957, la manifestazione ha visto Alfa Romeo grande protagonista non solo per il successo finale, ma anche per la presenza più numerosa al via: 50 vetture del Biscione, tra cui 27 preziosi esemplari anteguerra.

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Tra le auto più ammirate lungo il percorso c’era anche l’Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956, proveniente dalla collezione di Heritage Hub Italy e abitualmente custodita al Museo Storico Alfa Romeo di Arese. Affidata a Samuel, Boosta e Ninja dei Subsonica, la coupé gran turismo carrozzata Touring ha attirato sguardi e sorrisi a ogni passaggio. Con la sua linea elegante e sportiva, ha riportato sulle strade italiane il fascino autentico dei gentleman driver degli anni Cinquanta.

A fare da ponte tra passato e presente ci hanno pensato i modelli moderni Alfa Romeo impegnati come Support Car: Junior, Tonale, Giulia e Stelvio. Grande curiosità ha accompagnato in particolare la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, serie limitata a soli dieci esemplari, già tutti venduti, che proprio alla 1000 Miglia ha vissuto il suo esordio dinamico. Il suo V6 biturbo da 520 CV ha ricordato a tutti quanto la sportività resti parte viva dell’identità Alfa Romeo.

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Partita il 9 giugno da Brescia, la carovana ha attraversato Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche e San Marino, toccando città simbolo come Padova, Ferrara, Siena, Roma, Assisi, Rimini e Mantova. Ovunque, migliaia di appassionati hanno accolto il passaggio di oltre 400 vetture provenienti da 33 Paesi.

Il successo dell’Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport conferma un legame profondo e irripetibile: quello tra Alfa Romeo e la 1000 Miglia. Un rapporto fatto di vittorie, passione e memoria, suggellato dalle 11 affermazioni del marchio nella corsa di velocità, sette delle quali consecutive dal 1932 al 1938. Un primato che appartiene alla leggenda e che continua, ancora oggi, a emozionare.