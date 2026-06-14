Lancia Delta S4, il ritorno che tutti sognano: il concept digitale da 621 CV

La nuova Lancia Delta S4 non esiste, almeno non nei piani ufficiali del marchio. Eppure, nelle ultime ore, un concept digitale non autorizzato ha riacceso l’immaginazione degli appassionati, riportando al centro della scena uno dei nomi più iconici della storia Lancia. A firmare questa visione è Maltese Design Car Concept, creator noto sui social, che ha immaginato una Delta S4 moderna, estrema e fedele nello spirito alla leggendaria Stradale degli anni Ottanta.

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Un render non ufficiale reimmagina la nuova Lancia Delta S4 in chiave moderna

Il progetto arriva in un momento particolarmente delicato e interessante per Lancia. Dopo anni di presenza quasi esclusiva in Italia con la Ypsilon, il marchio sta tentando un ritorno più ampio sui principali mercati europei. La nuova Ypsilon ha aperto la strada, mentre la rinata Gamma, svelata a fine maggio 2026, rappresenta il secondo tassello della strategia. Non una coupé o una berlina fastback come l’originale prodotta tra il 1976 e il 1984, ma un crossover premium basato sull’architettura STLA Medium.

In questo scenario, la nuova Lancia Delta S4 immaginata in digitale assume il sapore della provocazione. Niente SUV, niente compromessi da grande serie: il concept resta una hot hatchback a due porte, compatta, aggressiva e pensata per evocare la “regina senza corona” dei rally. Il linguaggio stilistico Lancia viene portato all’estremo, con proporzioni muscolose, dettagli futuristici e un’impostazione chiaramente orientata alle prestazioni.

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Secondo la descrizione dell’autore, la vettura sarebbe una supercar esotica con anima da corsa, costruita attorno a una monoscocca in carbonio, dotata di soli due posti e spinta da un motore di origine Maserati: il V6 Nettuno biturbo da 3 litri, accreditato di 621 cavalli. Una scheda tecnica da sogno, più vicina a una hyper hatch da collezione che a un modello destinato ai grandi numeri.

Resta, naturalmente, una mera ipotesi virtuale. Ma proprio questo rende il progetto interessante: mostra quanto il nome Lancia Delta S4 sia ancora capace di accendere passione, nostalgia e discussioni.