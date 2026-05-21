Stellantis: oggi il giorno della verità, grande attesa per il piano strategico

È il giorno delle risposte per Stellantis. Oggi il gruppo presenterà il nuovo piano strategico durante l’Investor Day 2026, un appuntamento molto atteso da investitori, analisti, stampa e stakeholder, chiamati a capire quale sarà la direzione dell’azienda nei prossimi anni.

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Cresce l’attesa per il nuovo piano del gruppo Stellantis

La presentazione partirà alle ore 14:00, ora italiana, dalla sede centrale di Auburn Hills, in Michigan, e sarà trasmessa in diretta streaming. A salire idealmente sul palco sarà Antonio Filosa, Amministratore Delegato di Stellantis, che illustrerà la nuova visione di lungo periodo del gruppo.

L’attesa è alta perché il settore automotive sta vivendo una fase di cambiamento profondo. Elettrificazione, software, nuovi equilibri industriali, concorrenza globale e strategie regionali sono temi che pesano sempre di più sulle scelte dei grandi costruttori. Per questo il piano di Stellantis sarà osservato con attenzione: non solo per i numeri, ma per il messaggio industriale che arriverà dal vertice.

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Il mercato si aspetta indicazioni chiare su prodotti, investimenti, tecnologie e ruolo dei diversi marchi all’interno del gruppo. La sede scelta, Auburn Hills, conferma anche l’importanza del Nord America, area strategica per Stellantis e per il futuro equilibrio globale dell’azienda.

Per Antonio Filosa si tratta di un passaggio centrale. Il nuovo piano dovrà raccontare non soltanto dove vuole andare Stellantis, ma anche come intende rafforzare competitività, fiducia e capacità di innovare in un contesto sempre più sfidante. La giornata si annuncia quindi cruciale.