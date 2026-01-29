Stellantis presenterà il piano strategico all’Investor Day del 21 maggio

Stellantis ha fatto un annuncio importante nelle scorse ore. Infatti ha svelato la data di quando arà annunciato il nuovo piano strategico messo in atto dal CEO Antonio Filosa. Da questo piano si comprenderà quelle che sono le intenzioni del gruppo automobilistico a proposito dei singoli brand tra cui le case automobilistiche italiane Alfa Romeo, Fiat, Maserati e Lancia. Inoltre comprenderemo meglio quello che accadrà nei prossimi anni negli stabilimenti italiani dell’azienda che si interrogano ancora sul loro futuro con un occhio particolare a Cassino e Pomigliano.

Piano strategico di Stellantis: ecco la data in cui sarà ufficialmente svelato

Stellantis NV ha comunicato che illustrerà il proprio piano strategico in occasione dell’Investor Day 2026, in programma il 21 maggio ad Auburn Hills, in Michigan. L’appuntamento rappresenterà un momento chiave per il gruppo automobilistico, che presenterà agli investitori e agli stakeholder le linee guida e gli obiettivi futuri della propria strategia industriale e finanziaria.

L’azienda ha inoltre precisato che ulteriori informazioni relative al programma dell’evento, all’organizzazione generale e alle modalità di partecipazione in presenza saranno rese note in un secondo momento. I dettagli operativi verranno comunicati più avanti, consentendo agli interessati di pianificare con anticipo la registrazione e la partecipazione all’Investor Day.

Ricordiamo che tra le cose importanti che saranno svelate la data di debutto delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia che sappiamo già comunque non arriveranno prima del 2028. Altra cosa che in tanti si domandano è se si farà o meno la nuova Lancia Delta. Inizialmente si pensava di si ma negli ultimi mesi il suo debutto è sembrato in forte dubbio. Altre domande riguardano la famosa E-Car di Fiat che dovrebbe collocarsi davanti alla Pandina nella futura gamma della casa torinese. Finalmente sapremo se si farà e quando arriverà la nuova Jeep Renegade. Ovviamente in Italia c’è tanta curiosità di conoscere i piani per Pomigliano, Cassino, Melfi e Mirafiori.

Ma chiaramente le attenzioni di tutti saranno rivolte alle parole di Antonio Filosa per quanto riguarda i presunti tagli o ridimensionamenti di alcuni marchi del roaster di Stellantis. Tra i marchi il cui futuro non pare più così solido, DS, Abarth e Lancia. Vedremo dunque cosa verrà detto in proposito il prossimo 21 maggio.