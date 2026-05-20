Fiat Grizzly, ultimi test su strada per il SUV prima del debutto

La famiglia della Grande Panda è pronta ad allargarsi. Proseguono infatti i test su strada del nuovo SUV Fiat derivato dalla compatta torinese, immortalata in alcune foto spia durante le ultime fasi di sviluppo. Il nome definitivo non è ancora stato confermato, ma secondo le indiscrezioni Fiat Grizzly sarebbe oggi l’ipotesi più accreditata, davanti a Giga Panda.

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Fiat Grizzly: la casa torinese prosegue i test del nuovo SUV derivato dalla Grande Panda

Il debutto potrebbe avvenire a ottobre, in occasione del Salone di Parigi ma secondo noi le prime immagini senza veli le vedremo molto prima, tra giugno e luglio. Sarebbe una vetrina naturale per un modello pensato per rafforzare la presenza Fiat nel segmento dei SUV, uno dei più importanti per il mercato europeo.

Nelle immagini più recenti la vettura appare ripresa di fianco e di tre quarti posteriore. Le camuffature sono ancora molto pesanti e nascondono diversi dettagli, compreso il disegno reale del portellone e dei cerchi in lega multirazza. Tuttavia, le proporzioni generali sono già abbastanza chiare: il nuovo SUV avrà dimensioni nettamente superiori rispetto alla Grande Panda e un’impostazione più familiare.

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Proprio la coda potrebbe riservare alcuni degli elementi stilistici più caratterizzanti. Le forme dovranno però tenere conto anche della possibile terza fila di sedili, come già accade sulle “cugine” Citroën C3 Aircross e Opel Frontera, sviluppate sulla stessa architettura. La futura Fiat Grizzly, che qui vi mostriamo in un recente render di Kleber Silva, potrebbe quindi arrivare anche in configurazione a 7 posti, una soluzione interessante per chi cerca versatilità senza salire troppo di categoria.

La base tecnica sarà la piattaforma Smart Car, pensata per accogliere motorizzazioni endotermiche, ibride ed elettriche. Questo permetterà a Fiat di proporre una gamma articolata, con varianti adatte a mercati diversi e con la possibilità di offrire sia cambi manuali sia automatici.

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Resta centrale il tema delle dimensioni. La lunghezza dovrebbe aggirarsi intorno ai 4,4 metri, in linea con Citroën C3 Aircross, lunga 4,39 metri, e Opel Frontera, che misura 4,38 metri. Per fare un confronto, la Grande Panda si ferma a 3,99 metri, mentre la Pandina misura 3,69 metri.