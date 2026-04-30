Stellantis, utili in crescita ma il mercato punisce il titolo: crollo a Milano dopo la trimestrale

Giornata complicata per Stellantis a Piazza Affari. Il gruppo ha presentato una trimestrale con numeri in crescita rispetto allo scorso anno, ma la reazione degli investitori è stata tutt’altro che positiva. Il titolo ha aperto in calo di circa il 7%, è stato sospeso nelle prime fasi di scambio e, una volta tornato alle contrattazioni, è arrivato a perdere oltre il 10%, scivolando sotto quota 6 euro.

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Nonostante numeri in crescita nel primo trimestre 2026 il titolo Stellantis crolla in Borsa

Il quadro è quindi a due velocità. Da un lato, i conti mostrano segnali di ripresa: i ricavi netti sono aumentati del 6%, raggiungendo 38,1 miliardi di euro, spinti soprattutto dal miglioramento in Nord America e dai risultati positivi in Europa allargata, Medio Oriente e Africa. L’utile netto è salito a 0,4 miliardi di euro, mentre l’utile operativo rettificato ha toccato 1 miliardo, con un margine del 2,5%.

Dall’altro lato, però, il mercato ha guardato con attenzione anche alle zone d’ombra. Stellantis ha parlato di progressi sul piano industriale, con interventi su produzione, qualità ed esecuzione operativa. Il gruppo punta inoltre sui modelli lanciati nel 2025 e su un 2026 ricco di novità, con 10 nuovi veicoli e 6 aggiornamenti in programma. Il CEO Antonio Filosa ha definito il trimestre un primo passo verso una crescita più sostenibile e redditizia.

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La Borsa, però, ha scelto la cautela. A pesare sono stati il rialzo del Brent a 125 dollari, le incertezze sui tassi di interesse tra Europa e Stati Uniti e un contesto geopolitico ancora instabile. Ma non è stato solo il quadro esterno a frenare il titolo: secondo diversi analisti, anche i risultati trimestrali hanno lasciato aperti alcuni dubbi.

Il Nord America, pur in miglioramento, sarebbe rimasto sotto le aspettative. Anche i flussi di cassa sono stati giudicati più deboli del previsto. Inoltre, il margine della regione avrebbe beneficiato del rimborso da 400 milioni di euro legato ai dazi: senza questo effetto, il risultato sarebbe stato negativo per lo 0,8%, invece del +1,6% comunicato.

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Il calo arriva in un anno già difficile per Stellantis, che da gennaio ha perso a Milano oltre il 29%. Ora gli occhi sono puntati sul 21 maggio, quando all’Investor Day di Auburn Hills Antonio Filosa presenterà il nuovo piano industriale del gruppo.