Stellantis: ricavi in crescita, utile positivo e 16 nuovi modelli in arrivo

Stellantis apre il 2026 con un segnale incoraggiante. Dopo mesi complessi per il settore auto, il gruppo ha chiuso il primo trimestre con risultati in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mostrando una ripresa nei principali indicatori finanziari e commerciali.

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Ritorno alla redditività per Stellantis con miglioramento su base annua di tutti i principali indicatori finanziari

I ricavi netti sono cresciuti del 6% su base annua, raggiungendo 38,1 miliardi di euro. A sostenere il risultato sono stati soprattutto il Nord America, tornato a mostrare una dinamica positiva, insieme all’Europa allargata e all’area Medio Oriente e Africa. Anche l’utile netto è tornato in territorio positivo, attestandosi a 0,4 miliardi di euro, grazie alla crescita dei volumi e a una migliore performance operativa.

L’utile operativo rettificato è stato pari a 1,0 miliardi di euro, con un margine del 2,5%. Un dato che racconta un trimestre ancora di transizione, ma con segnali più solidi rispetto al passato recente. La maggior parte delle regioni ha infatti contribuito positivamente, confermando un avvio d’anno più stabile per il gruppo.

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Stellantis ha lavorato anche sul rafforzamento della propria struttura finanziaria. Nel trimestre ha emesso tre tranche di obbligazioni perpetue ibride per un totale di 5 miliardi di euro, aumentando liquidità e flessibilità finanziaria. Un passaggio importante in una fase in cui l’industria automobilistica deve continuare a investire su elettrificazione, software, qualità produttiva e nuovi modelli.

Sul piano industriale, il gruppo ha iniziato a raccogliere i primi risultati delle azioni avviate per migliorare produzione, qualità ed esecuzione. L’obiettivo è rendere la crescita più sostenibile e redditizia, intervenendo sulle criticità operative e colmando i gap emersi nei mesi precedenti.

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Un ruolo centrale lo avrà il prodotto. Stellantis punta sulla risposta del mercato ai modelli lanciati nel 2025 e su un calendario 2026 particolarmente ricco, che prevede 10 nuovi modelli e 6 aggiornamenti. Una spinta che dovrà rafforzare la presenza del gruppo nei segmenti chiave e sostenere la competitività nei principali mercati.

Il Nord America è stato uno dei motori del trimestre. Le vendite sono aumentate del 6% rispetto al primo trimestre 2025, con +4% negli Stati Uniti, +15% in Canada e +19% in Messico. In un mercato statunitense in calo del 6%, Stellantis ha fatto meglio del settore, portando la quota di mercato al 7,9%, in crescita di 80 punti base.

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A trainare la regione è stata soprattutto Ram, indicata come il marchio in più rapida crescita del Nord America. Le vendite domestiche del brand sono aumentate di circa il 20% su base annua, segnando il miglior primo trimestre dal 2023. Anche Jeep ha dato un contributo importante, grazie all’arrivo negli showroom di modelli come il nuovo Cherokee, il Grand Cherokee aggiornato, il Grand Wagoneer e il nuovo SIXPACK Dodge Charger.

In Europa allargata, le vendite sono salite del 5%, percentuale che arriva all’8% includendo Leapmotor. La crescita è stata sostenuta soprattutto da Italia, Germania e Spagna. La quota di mercato nell’EU30 ha raggiunto il 17,5%, mentre sale al 18,1% considerando anche Leapmotor.

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La strategia europea si basa su una gamma ampia, con motorizzazioni elettriche, ibride e termiche. Tra le novità spicca la Fiat Grande Panda con motore termico sulla piattaforma Smart Car, mentre nel segmento C-SUV continuano a rafforzarsi Citroën C5 Aircross e Jeep Compass. Stellantis ha confermato inoltre la leadership nei veicoli commerciali leggeri nell’EU30, con una quota del 28,7%.

In Sud America, il gruppo ha mantenuto la leadership regionale con una quota del 21,1%, nonostante un calo di 270 punti base rispetto all’anno precedente. Stellantis resta prima in Brasile e Argentina, entrambe con una quota del 28,9%. Tra i lanci principali del trimestre figurano la nuova Ram Dakota, Jeep Renegade MCA, Jeep Commander MHEV e Leapmotor B10.

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In Medio Oriente e Africa, le vendite sono rimaste stabili nonostante un mercato in calo del 4%. La quota di mercato è salita all’11,5%, con una crescita significativa in Algeria, dove Stellantis è leader, così come in Turchia. Tra le novità della regione rientrano Jeep Compass, Peugeot 408 aggiornata in Turchia e Citroën Basalt in Sudafrica.

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Più complesso il quadro in Asia Pacifico, dove le vendite sono diminuite del 4%, o del 2% includendo Leapmotor. In controtendenza l’India, che ha registrato un aumento del 71% grazie alla rinnovata gamma Citroën.

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Alla luce di questi risultati, Stellantis ha confermato la guidance finanziaria per il 2026. Il gruppo entra così nella seconda parte dell’anno con basi più solide, una struttura finanziaria rafforzata e un piano prodotto chiamato a sostenere la crescita nei mercati globali.