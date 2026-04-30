Stellantis richiama quasi 17 mila veicoli: rischio incendio per Partner, Berlingo, Combo e Doblò

Stellantis ha annunciato il richiamo quasi 17 mila veicoli per un problema tecnico che riguarda alcuni modelli molto conosciuti e utilizzati sia dalle famiglie sia da chi lavora ogni giorno su strada. La campagna interessa Peugeot Partner e Rifter, Citroën Berlingo, Opel Combo e Fiat Doblò prodotti tra il 1° ottobre e il 10 dicembre 2025.

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Stellantis richiama Peugeot Partner e Rifter, Citroën Berlingo, Opel Combo e Fiat Doblò prodotti nell’autunno 2025 per un problema al sensore NOx

Il componente sotto osservazione è il sensore NOx, utilizzato per controllare le emissioni di ossidi di azoto. Su una parte dei veicoli coinvolti, il sensore potrebbe essere stato serrato in modo non corretto. Una piccola imprecisione in fase di montaggio che, però, può trasformarsi in un problema serio.

Se il sensore non è fissato come previsto, possono verificarsi perdite di gas di scarico. Il rischio è che questi gas, molto caldi, raggiungano il vano motore. In quel punto passano cavi, tubazioni e componenti che non dovrebbero essere esposti a temperature così elevate. Per questo motivo, nei casi peggiori, non viene escluso un possibile surriscaldamento e persino il rischio di incendio.

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Secondo i dati diffusi dal Kraftfahrt-Bundesamt, l’autorità federale tedesca dei trasporti, i veicoli di Stellantis interessati sono 16.999. Il gruppo più numeroso riguarda Peugeot Partner e Rifter, con 5.920 unità. Seguono Citroën Berlingo con 5.793 esemplari, Fiat Doblò con 3.161 veicoli e Opel Combo con 2.125 unità.

L’intervento previsto dalle officine autorizzate Stellantis non comporta la sostituzione di grandi componenti. I tecnici dovranno verificare il sensore NOx e serrarlo alla coppia corretta. Si tratta di un’operazione mirata, ma importante per evitare perdite di gas caldi e per riportare il sistema antinquinamento alle condizioni corrette di funzionamento.

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La campagna è identificata dal KBA con i numeri 16404R, 16406R, 16405R e 16413R. I codici interni dei marchi sono invece M4Q per Peugeot, GY9 per Citroën, KWN per Opel e F611 per Fiat. Chi possiede uno dei modelli prodotti nel periodo indicato dovrebbe fare una verifica presso un centro assistenza autorizzato. Basta comunicare il numero di telaio, il VIN, per sapere se il veicolo rientra nel richiamo. L’avviso viene normalmente inviato dal costruttore, ma nel caso di mezzi acquistati usati i dati del proprietario potrebbero non essere aggiornati.