Jeep Wrangler e Gladiator festeggiano un milione di Rubicon

Jeep celebra un risultato significativo: le versioni Rubicon di Wrangler e Gladiator hanno raggiunto un milione di unità vendute nel mondo. Nate come massima espressione delle capacità off-road del marchio, sono diventate un riferimento nel fuoristrada, unendo prestazioni estreme, autenticità e versatilità. Un modello scelto da chi cerca avventura su terreni difficili, senza rinunciare all’uso quotidiano.

Advertisement

Gli iconici modelli Jeep Wrangler e Gladiator Rubicon raggiungono un traguardo storico

“Raggiungere un milione di Jeep Rubicon vendute è una potente testimonianza della passione dei nostri clienti e dell’impareggiabile autenticità del marchio Jeep”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. “Per decenni, Rubicon ha rappresentato la più pura espressione delle capacità fuoristrada di Jeep. Questa eredità è stata plasmata non solo dai nostri ingegneri, ma anche dalla comunità globale di appassionati di fuoristrada che spingono questi veicoli al limite e ci ispirano ad alzare l’asticella. Continuiamo ad ascoltare i nostri clienti e ogni evoluzione di Rubicon riflette ciò che apprezzano di più: capacità autentiche, durata comprovata e innovazione significativa, il tutto a un prezzo migliore.”

Chiamata così in onore del leggendario Rubicon Trail nella Sierra Nevada californiana, la Jeep Wrangler Rubicon è stata presentata nel 2003 come espressione specifica delle capacità fuoristrada. Vent’anni fa, un piccolo gruppo di entusiasti ingegneri Jeep, affettuosamente conosciuti come i “Lunatic Fringe”, con grinta, determinazione e le proprie carte di credito personali, si è prefissato l’obiettivo di progettare, ingegnerizzare e sviluppare la Wrangler più performante di sempre. Il risultato è stata la Jeep Wrangler Rubicon, un veicolo che ha superato le aspettative perché è stato costruito fin dall’inizio attorno a ciò che i clienti Jeep desideravano veramente.

Advertisement

Fin dal suo debutto nel 2003, Jeep Rubicon ha definito lo standard per le capacità fuoristrada progettate in fabbrica, offrendo componenti specifici fin dall’inizio. Il Wrangler Rubicon originale ha introdotto caratteristiche come i differenziali bloccabili Tru-Lok, il riduttore Rock-Trac 4:1 e la robusta protezione del sottoscocca, gettando solide basi che si sono evolute con ogni generazione grazie a innovazioni come le barre antirollio disconnettibili, il controllo della trazione in frenata e un sistema di recupero migliorato.

Oggi, i modelli Jeep Wrangler e Gladiator Rubicon si basano su questa eredità con tecnologie avanzate di gestione della trazione, modalità Off-Road+, Selec-Speed ​​Control con recupero da sabbia/sedimento, bloccaggi del differenziale utilizzabili nella trazione integrale a marce elevate, verricelli WARN disponibili e pneumatici fino a 35 pollici, combinando la leggendaria robustezza meccanica con l’intelligenza moderna per offrire capacità fuoristrada e sicurezza senza pari.

Advertisement

Il Wrangler Rubicon rimane il veicolo a cielo aperto più venduto in America, offrendo il miglior rapporto di riduzione della categoria e una capacità di traino fino a 2.268 kg, con le prestazioni che i clienti si aspettano da un veicolo costruito per conquistare terreni impegnativi. Il Jeep Gladiator Rubicon estende lo stesso DNA al segmento dei pickup, offrendo capacità uniche nella sua categoria, tra cui tecnologia 4×4 avanzata, assali rigidi, libertà di guida a cielo aperto, un’impressionante capacità di traino fino a 3.500 kg e un carico utile fino a 780 kg, guadagnandosi la distinzione di unico pickup con certificazione Trail Rated.

Il successo del nome Rubicon va ben oltre il veicolo stesso, riflettendo la vivace comunità Jeep globale. Da eventi organizzati come l’Easter Jeep Safari e i club off-road a destinazioni iconiche come Moab, nello Utah, e il Rubicon Trail, i progettisti, gli ingegneri, i proprietari e gli appassionati di Jeep Rubicon hanno tutti svolto un ruolo determinante nel plasmare la moderna cultura off-road.

Advertisement

Sulla scia dell’eredità del Rubicon, il marchio Jeep sta lanciando una serie di modelli Wrangler e Gladiator in edizione limitata, nell’arco di un anno, attraverso i programmi di lancio prodotti Twelve 4 Twelve e Convoy. Le edizioni speciali finora presentate includono i modelli Whitecap e Rockslide Rubicon per Wrangler e Gladiator, nonché lo Shadow Ops Rubicon per Gladiator. Insieme, questi lanci rafforzano la versatilità e il fascino intramontabile del nome Rubicon all’interno del portfolio del marchio Jeep.