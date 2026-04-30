Fiat Qubo L è ora disponibile in Germania anche con motore elettrico o a benzina

Fiat amplia in Germania l’offerta del monovolume Fiat Qubo L, introducendo nuove soluzioni di motorizzazione. Accanto al diesel già disponibile, la gamma può ora essere ordinata anche con propulsori elettrici e a benzina. La principale novità è la Fiat Qubo L Electric, dotata di un motore da 100 kW, pari a 136 CV, proposta esclusivamente nella configurazione a cinque posti. Questa versione consente una guida completamente elettrica in città, senza emissioni locali di CO2.

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La nuova Fiat Qubo L elettrica eroga 100 kW e consente un’autonomia fino a 340 chilometri

La batteria da 50 kWh garantisce un’autonomia fino a 340 chilometri secondo il ciclo WLTP. La Qubo L Electric è disponibile negli allestimenti POP, ICON e LA PRIMA, con prezzi in Germania a partire da 35.490 euro, secondo il listino consigliato dal costruttore franco fabbrica.

La nuova Fiat Qubo L a benzina, come la Fiat Qubo L diesel, è disponibile in due varianti di carrozzeria: una a cinque posti con una lunghezza di circa 4,41 metri e una a sette posti, più lunga di quasi 35 centimetri. Il motore turbo a tre cilindri eroga 81 kW (110 CV) ed è sempre abbinato a un cambio manuale a sei marce. La versione a cinque posti in Germania parte da € 24.490 nell’allestimento POP (prezzo di listino consigliato dal costruttore, franco fabbrica). Sono disponibili anche gli allestimenti ICON e LA PRIMA.

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Disponibile nelle versioni a sette e cinque posti (esclusa la versione elettrica), la Fiat Qubo L coniuga elevata praticità e versatilità con prestazioni efficienti. Questo rende la nuova Fiat Qubo L la risposta ideale alle esigenze delle famiglie moderne, sia per la vita quotidiana in città, sia per gli hobby che richiedono ampi spazi, sia per le avventure improvvisate all’aria aperta.

La versione a cinque posti è particolarmente impressionante, vantando dimensioni compatte ideali per la guida in città. La versione a sette posti offre una flessibilità ancora maggiore grazie ai due sedili aggiuntivi a scomparsa nella terza fila. La Fiat Qubo L dispone inoltre di 27 vani portaoggetti. La capacità del bagagliaio della versione a sette posti supera un metro cubo. Abbattendo il sedile del passeggero anteriore è possibile ottenere una lunghezza di carico fino a tre metri. L’ampio portellone posteriore facilita il carico e lo scarico di attrezzature sportive ingombranti o di materiale da campeggio.

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La nuova Fiat Qubo L coniuga design pratico ed efficienza tecnologica. La monovolume è a trazione anteriore in tutte e tre le motorizzazioni. Il cambio manuale a sei rapporti è di serie sui modelli con motore a combustione. Per la versione diesel della Qubo L è disponibile, in opzione, un cambio automatico a otto rapporti.

L’allestimento POP è la scelta ideale per chi apprezza l’economia e l’affidabilità. Le dotazioni di serie includono due porte laterali scorrevoli, fari a LED, luci posteriori a LED e climatizzatore manuale. Tra i dispositivi di sicurezza figurano i sensori di parcheggio posteriori, il cruise control e i fari abbaglianti automatici.

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L’allestimento ICON aggiunge un tocco di raffinatezza in più. Visivamente, spiccano i cerchi in lega neri da 16 pollici, i vetri posteriori oscurati e le protezioni sottoscocca sotto il paraurti anteriore. Il sistema di infotainment è gestito tramite un display a colori da 10 pollici (25,4 cm).

La connessione di smartphone compatibili è particolarmente comoda grazie ad Android Auto e Apple CarPlay. La Fiat Qubo L ICON è inoltre dotata di telecamera posteriore, riconoscimento dei segnali stradali e sistema di controllo elettronico della trazione “Extended Grip Control”, che ottimizza le caratteristiche di guida su diverse superfici. A seconda della modalità selezionata, l’elettronica regola la potenza del motore e la trasmissione per adattarsi a condizioni come strade innevate, sterrate o sabbiose. Questa trazione ottimizzata garantisce una maggiore stabilità di guida e, di conseguenza, una maggiore sicurezza.

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La Fiat Qubo L LA PRIMA aggiunge dotazioni premium come cerchi da 17”, specchietti elettrici ripiegabili, navigatore, presa da 230 volt, volante riscaldato e, sul diesel automatico, paddle al volante. Migliorano anche sicurezza e praticità con blind spot, sensori a 360° e lunotto “Magic Window”.