Fiat Grizzly, primo avvistamento su strada: il nuovo SUV si mostra dal vivo a Torino accanto ad una Dacia Duster

La nuova Fiat Grizzly continua ad avvicinarsi al debutto ufficiale. Dopo le prime ipotesi grafiche e i render pubblicati nelle ultime settimane, il futuro SUV del marchio torinese è stato immortalato su strada, sulla tangenziale di Torino, nella carrozzeria “classica” e non nella variante fastback.

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Primo avvistamento in strada per il prototipo camuffato della nuova Fiat Grizzly

L’immagine, condivisa da un utente del forum Autopareri, è interessante soprattutto perché mostra la Grizzly accanto a una Dacia Duster. Un dettaglio utile per capire meglio le proporzioni del nuovo modello Fiat, che sembra pronto a collocarsi in una fascia superiore rispetto alla Grande Panda.

La Grizzly nascerà sulla base tecnica condivisa con Citroën C3 Aircross e Opel Frontera, due modelli con cui dovrebbe avere dimensioni molto simili. Le misure attese parlano di circa 4,5 metri di lunghezza, 1,65 metri di altezza e 1,8 metri di larghezza.

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Si tratterà quindi di un SUV di Segmento C, più lungo di circa 50 centimetri rispetto alla Grande Panda. Il confronto con la Dacia Duster aiuta a rendere il quadro ancora più chiaro: il SUV romeno misura circa 4,3 metri di lunghezza, 1,8 metri di larghezza e 1,6 metri di altezza. La nuova Fiat Grizzly dovrebbe quindi risultare leggermente più grande e con una presenza su strada più marcata.

Sul fronte motori, la gamma dovrebbe includere versioni mild hybrid ed elettriche. Resta invece ancora da chiarire se Fiat proporrà anche una variante solo benzina, magari con il turbo da 100 CV già utilizzato sulla Grande Panda.

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La scelta non sarebbe scontata, considerando che la Grizzly avrà dimensioni maggiori e un peso presumibilmente superiore alle 1,3 tonnellate. Tuttavia, le recenti decisioni di Stellantis lasciano aperta questa possibilità, visto il ritorno di motorizzazioni termiche su modelli come Fiat 600 e Lancia Ypsilon.

L’avvistamento torinese conferma che lo sviluppo del nuovo SUV è ormai in una fase avanzata. In attesa della presentazione, prevista probabilmente in estate, la Fiat Grizzly si prepara a entrare in un segmento molto competitivo, puntando su spazio, versatilità e una gamma motori adatta a diverse esigenze di mobilità.