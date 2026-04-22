Nuova Fiat Multipla, se tornasse davvero così nel 2030 e con il prezzo giusto sarebbe una rivoluzione

Della nuova Fiat Multipla si parla ormai da anni. A lungo si è ipotizzato che questo nome potesse essere scelto per il futuro C-SUV Fiat in arrivo nel 2026, ma il CEO Olivier François ha escluso questa possibilità, spiegando che “Multipla” verrebbe utilizzato solo per un modello davvero coerente con lo spirito della storica monovolume. Per il nuovo SUV, infatti, il nome più probabile sembra essere Fiat Grizzly.

Advertisement

Un render di Alessandro Masera riaccende l’attenzione nei confronti del possibile arrivo in futuro di una nuova Fiat Multipla

Più di recente lo stesso Olivier Francois è tornato a parlare di una nuova Fiat Multipla dicendo che al momento non c’è nulla di certo ma che sicuramente è un’ipotesi più interessante rispetto a quelle relative ad un ritorno di una nuova Ritmo o di una nuova Punto, che invece esclude nel breve e medio periodo. Per la verità altri dirigenti di Fiat avevano lasciato intendere il possibile arrivo entro il 2030 di una monovolume. Tutti abbiamo subito pensato ad una futura Multipla che potrebbe tornare su base della recente concept Citroen Elo.

A farci nuovamente pensare al ritorno di questo mitico modello è un render apparso nelle scorse ore sui social. Si tratta di un’opera del creatore digitale Alessandro Masera che cavalcando le voci che circolano con insistenza ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere secondo lui il design di una ipotetica, nuova Fiat Multipla.

Advertisement

L’auto immaginata riprende il nome di uno dei modelli più discussi e originali della storia Fiat, ma lo reinterpreta in chiave decisamente più moderna, elegante e futuristica. Il frontale è pulito, con fari sottili a sviluppo orizzontale e una firma luminosa essenziale che dona all’insieme un aspetto tecnologico. La carrozzeria ha proporzioni da monovolume-crossover, con linea del tetto ampia, superfici morbide e grande attenzione allo spazio interno.

Il posteriore di questa nuova Fiat Multipla digitale, caratterizzato da una fascia luminosa a tutta larghezza, rafforza l’idea di un’auto pensata per distinguersi. Anche i cerchi di grandi dimensioni e il contrasto tra la tinta champagne della carrozzeria e il tetto nero accentuano il carattere premium del progetto. Nel complesso, Masera immagina una Multipla più raffinata, familiare e contemporanea. Insomma sicuramente un’ipotesi molto suggestiva quella di Alessandro Masera che ci fa sperare in un ritorno del mitico modello assente ormai da tantissimi anni.

Advertisement

Lo stesso autore sui social ha detto chiaramente di aver utilizzato l’AI per questa sua creazione ed essersi ispirato in parte alla Multipla originale ed in parte a Fiat Grande Panda con i fari anteriori che richiamano lo storico logo anni ’80. L’esperimento è decisamente riuscito. Speriamo che Fiat nei prossimi mesi quando annuncerà il nuovo piano per i prossimi anni trovi spazio anche per arricchire la sua gamma con un simile m odello che sarebbe il perfetto completamento di una gamma che nel frattempo sarà stata interamente rinnovata. Ovviamente in caso di ritorno immaginiamo anche che questa auto sarebbe coerente con se stessa e con il nuovo corso di Fiat con un prezzo decisamente accesibile specie nelle versioni entry level.