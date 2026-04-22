Nuova Fiat Fastback: dal Marocco prima foto senza veli

Come vi avevamo anticipato nei mesi scorsi primavera è tempo di novità per Fiat che come avvenuto negli ultimi anni per le precedenti novità si è lasciata sfuggire volontariamente o involontariamente la prima immagine senza veli della nuova Fiat Fastback. L’immagine è stata pubblicata nelle scorse ore dalla pagina Instagram Motocar.insights.

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Come del resto si era intuito anche dalle foto spia del prototipo camuffato la nuova Fiat Fastback che secondo alcuni si potrebbe alla fine chiamare Fiat Koala, mostra un linguaggio stilistico molto netto, fatto di linee tese e volumi ben scolpiti, che richiama chiaramente la nuova impostazione estetica introdotta da Fiat con la Grande Panda. L’impatto visivo è moderno e deciso, con un’impronta quasi architettonica che punta più sulla personalità che sulla morbidezza delle forme.

Osservando il profilo laterale, emergono pannelli puliti, superfici ampie e nervature marcate, elementi che danno alla carrozzeria un aspetto robusto e contemporaneo. I passaruota, dal disegno quasi rettangolare, sono messi in evidenza da protezioni in plastica non verniciata, una soluzione che rafforza il carattere da crossover e suggerisce una vocazione pratica, oltre a una presenza su strada solida. Anche l’altezza da terra contribuisce a questa percezione.

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Nella zona posteriore, il design appare compatto ma ben studiato: sopra il lunotto si nota un piccolo spoiler, mentre i gruppi ottici si sviluppano all’interno di una fascia nera orizzontale che attraversa l’intero portellone, unendo visivamente tutta la coda. Ricordiamo che precedenti foto spia avevano mostrato anche gli interni della nuova Fiat Fastback – Koala. Questi a differenza di quanto si era pensato in un primo momento saranno diversi da quelli di Grande Panda.

L’abitacolo dovrebbe puntare su un’impostazione moderna e tecnologica, con una strumentazione digitale compatta davanti al guidatore e un display centrale più ampio dedicato all’infotainment. Al di sotto troverebbero posto comandi fisici, soluzione utile per rendere più immediato l’utilizzo delle funzioni principali. Sul tunnel centrale ci sarebbe il selettore del cambio automatico già visto su altri modelli Stellantis, mentre il volante a due razze definirebbe lo stile dell’insieme.

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Basata sulla piattaforma Smart Car, la nuova Fiat Fastback – Koala dovrebbe avere trazione anteriore, motore 1.2 mild hybrid e almeno una versione elettrica con autonomia fino a circa 400 km. Non è da escludere la presenza di una versione entry level con motore a benzina e cambio manuale che potrebbe abbassare il prezzo di partenza.