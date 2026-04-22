Lancia Corse HF vuole confermare la propria leadership nel Mondiale WRC2 al Rally Islas Canarias

Dopo appena due settimane trascorse dall’impetuoso successo al Croatia Rally, prosegue il percorso iridato della Lancia Corse HF nel Mondiale Rally WRC2. L’appuntamento successivo è quello della cinquantesima edizione del Rally Islas Canarias – Rally of Spain che è in programma fra il 23 e il 26 aprile prossimi sull’Isola di Gran Canaria.

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Di conseguenza il team Lancia Corse HF passerà dalle strade tortuose che si affacciano sul Mare Adriatico all’asfalto dell’isola atlantica che alle prove costiere alterna prove lungo i saliscendi che si inerpicano attorno ai crateri dell’isola vulcanica. Saranno più di 300 i chilometri di prove speciali che attendono quindi i due equipaggi ufficiali di Lancia Corse HF, oggi leader del Mondiale Rally in categoria WRC2 a bordo della nuova e prestante Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Parliamo delle coppie Yohan Rossel / Arnaud Dunand e Nikolay Gryazin / Konstantin Aleksandrov.

Lancia Corse HF ritorna in un palcoscenico che l’ha vista trionfare tre volte nel passato

Va tenuta fortemente in considerazione l’incognita relativa al meteo, quella che rappresenta una delle caratteristiche preponderanti di quello che è noto come “Circuito dell’Atlantico”. Il ritorno di Lancia Corse HF guarda a un passato di trionfi quando con la Lancia Delta Integrale HF il costruttore torinese trionfò per tre volte nel Campionato Europeo di Rally nel 1991, nel 1992 e nel 1993. Il tracciato metterà alla prova i concorrenti impegnati lungo le 18 prove speciali del Rally Islas Canarias, in accordo con le nebbie e le possibili precipitazioni che probabilmente piloti e navigatori incontreranno oltre i 1.500 metri di altitudine.

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Importante sarà anche l’approccio ai dislivelli, ovvero alle prove speciali che presentano importanti differenze di altitudine a cominciare dalla PS3/6 Tejeda – San Mateo che dai 1.500 metri di altitudine va verso i 1.723 metri per poi scendere fino a 845 metri sul livello del mare in accordo con un dislivello di 878 metri. Così come la PS15/17 Ingenio – Telde – Valsequillo che dai 574 metri dello Start si arrampica fino ai 1.295 metri per poi tornare nuovamente a 401 metri di altitudine prima di una ulteriore risalita fino ai 600 metri del fine prova. Ciò in accordo con altri 893 metri di dislivello su 25,9 chilometri di prova speciale.

Numeri di assoluto rilievo che però sono al centro di un vero e proprio spettacolo e di un’adrenalina assicurata per gli equipaggi della Lancia Corse HF che comunque conoscono già bene le strade dell’appuntamento in programma questo fine settimana. Qui sia Rossell che Gryazin sono già stati protagonisti della prima edizione mondiale del Rally l’anno scorso; il 31enne rancese ha vinto nel WRC2 mentre il 28enne bulgaro è salito sul terzo gradino del podio. Risultati in linea con quelli possibilmente replicabili anche quest’anno.

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L’attesa per il Rally Islas Canarias – Rally of Spain e per l’apporto di Lancia Corse HF è ora rivolta alla SSS1 BP Ultimate – Las Palmas de Gran Canaria che si svolgerà domani all’interno dello stadio di Gran Canaria davanti a migliaia di spettatori. Si proseguirà venerdì 24 con 7 prove speciali in programma su 108,79 chilometri nel loop composto da Valleseco – Artenara (13,13 km), Tejeda – San Mateo (18,62 km) e Mogan – La Aldea (21,7 km) ripetuta per due volte, prima di tornare nuovamente a Las Palmas di Gran Canaria per una seconda prova spettacolo nuovamente all’interno dello stadio cittadino. Sabato 25 aprile sarà la volta di altre 6 prove speciali per un complessivo di 112,22 chilometri sul loop Maspalomas (13,47 km), Arucas – Firgas – Teror (13,74 km) e la lunga Moya – Gáldar (28,9 km) da ripetersi per due volte. Domenica sarà il turno del gran finale del Rally Islas Canarias – Rally of Spin lungo 4 prove speciali per complessivi 78,4 chilometri con la ripetizione del loop Ingenio – Telde – Valsequillo (25,93 km) e Santa Lucia – Agüimes (13,27 km) che rappresenterà anche la Wolf Power Stage di chiusura del Rally.