Citroën ë-C3 You: a 12.990 euro è la city car elettrica più economica in Francia

Nella strategia utile a rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile, Citroën compie un passo in avanti non indifferente. A partire dal prossimo 1 maggio 2026, in Francia, si potrà acquistare la Citroën ë-C3 You a partire da 12.990 euro configurando quindi la city car elettrica più accessibile ed economica disponibile nel mercato francese. La nuova gestione del prezzo proposto a listino si affianca a una proposta assolutamente pratica: disponibilità di cinque posti, 400 litri di capacità del bagagliaio, 213 chilometri di autonomia nel Ciclo WLTP e un livello di comfort interessante pur basato su un approccio essenziale.

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Di certo è il prezzo a catturare l’attenzione della Citroën ë-C3 You. A 12.990 euro, la ë-C3 You si posiziona al di sotto della Dacia Spring e di tutte le altre city car elettriche attualmente disponibili sul mercato francese. Ma a differenza della Spring di casa Dacia, la Citroën ë-C3 è lunga 401 centimetri e offre la comodità di cinque veri e propri posti a sedere in accordo con un abitacolo spazioso: un fattore chiave di differenziazione in questo segmento, dove i compromessi in termini di spazio sono spesso significativi. In accordo con quanto descritto, la disponibilità di un bagagliaio da 400 litri supera quello di molti concorrenti di dimensioni simili dotati però di un propulsore più tradizionale a combustione interna. La posizione di guida rialzata, caratteristica dello stile approntato con la nuova generazione di Citroën C3, aumenta la sensazione di comfort e sicurezza nella guida di tutti i giorni.

L’autonomia messa sul piatto dalla Citroën ë-C3 You è specifica per un utilizzo prettamente urbano

La versione più cittadina della Citroën ë-C3 You, ovvero la variante con motore elettrico da 113 cavalli di potenza abbinato a una batteria calibrata per gli spostamenti cittadini, permette di avere a disposizione un’autonomia di 213 chilometri rilevati nel Ciclo WLTP. Tuttavia il dato sale fino a 304 chilometri nel ciclo urbano, coprendo ampiamente le esigenze della stragrande maggioranza degli automobilisti che percorrono meno di 50 chilometri al giorno. Su questa versione è disponibile, come optional, la ricarica rapida fino a 30 kW che consente di passare dal 20% all’80% di carica disponibile in meno di 30 minuti presso una stazione di ricarica compatibile. La variante C3 Comfort Range, invece, offre la ricarica fino a 100 kW e un’autonomia nel Ciclo WLTP di 324 chilometri, per chi desidera maggiore flessibilità nei viaggi più lunghi.

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In questo modo Citroën mantiene quell’approccio legato a una vera e propria “libertà di scelta” visto che la gamma della C3 offre quattro diverse motorizzazioni fra le quali scegliere, utili a soddisfare ogni tipologia di esigenza. La versione elettrica, che permette di avere a disposizione due varianti di autonomia come descritto più sopra, è affiancata da quella con motore a benzina Turbo 100 e dall’Hybrid 110 per i clienti che non sono ancora pronti a passare a un veicolo completamente elettrico. Questa strategia commerciale permette al costruttore francese di raggiungere una base di clienti molto ampia senza escludere gli acquirenti indecisi.

Il programma Citroën We Care offre ai proprietari di ë-C3 una copertura fino a 8 anni: un importante incentivo per la tranquillità di chi si preoccupa per la durata nel tempo dei componenti elettrici. L’avvio delle vendite della variante elettrica più economica della C3 elettrica saranno quindi avviate il prossimo 1 maggio 2026 presso tutte le concessionarie del costruttore disponibili in Francia.