Nuova Fiat Multipla: il concept Citroen Elo ci fornisce qualche indizio sul suo ritono?

Ieri Citroen ha svelato il suo nuovo concept Citroen Elo. Si tratta di un veicolo di piccole dimensioni, che misura 4,1 metri ma che sorprende per la spaziosità degli interni e la modularità, grazie all’utilizzo ottimale della sua architettura 100% elettrica. Con una lunghezza compatta di 4,10 metri, offre un interno concepito come un vero e proprio spazio abitativo modulare, in grado di ospitare fino a sei persone. Questo modello ha portato molti a pensare subito a come sarebbe una nuova Fiat Multipla basata si questo concept.

Il concept Citroen Elo a sei posti potrebbe essere una buona base per il ritorno sul mercato di una nuova Fiat Multipla?

Del resto di una nuova Fiat Multipla si è parlato tanto negli scorsi anni con lo stesso numero uno di Fiat Olivier Francois che ha ammesso di pensare al ritorno del modello in futuro ma solo nel caso in cui venga trovata una soluzione valida per riportare sul mercato una monovolume che possa essere una degna erede di questa vettura. Non a caso erano emersi anche dei render come quello che vi mostriamo qui sotto per immaginare quale sarebbe stato il design di una moderna Multipla. Il concept Citroen di ieri ha ridestato i fan di questo modello che sperano che come avvenuto con altri modelli di Fiat nati sulla base di qualche vettura di Citroen lo stesso possa accadere anche in questo caso con l’arrivo nei prossimi anni nella gamma di Fiat di una nuova Multipla.

Ovviamente al momento non conosciamo le mosse future di Fiat e quindi non sappiamo effettivamente quante chance vi possano essere per un ritorno che avrebbe del clamoroso. La speranza naturalmente c’è e questa vettura potrebbe essere la classica ciliegina sulla torta di una gamma che nei prossimi anni subirà tanti cambiamenti a partire dal 2026 con l’arrivo dei nuovi SUV Fiat Grizzly e Grande Panda Fastback.