Fiat Grizzly, il SUV promette spazio e prezzi giusti anche per la versione elettrica: in arrivo due versioni

Fiat Grizzly dovrebbe essere il nome scelto per il nuovo SUV di segmento C di Fiat che avrà due diverse declinazioni: la versione normale e la Fastback. Le due vetture dovrebbero essere svelate insieme al Salone dell’auto di Parigi 2026 ad ottobre ma è probabile che le prime immagini ufficiali saranno mostrate nel corso della prossima estate. Questo modello promette di ritagliarsi uno spazio importante nel suo segmento permettendo alla casa torinese di aumentare e non di poco le sue immatricolazioni a livello globale.

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Fiat Grizzly ci siamo: in arrivo due versioni per conquistare nuovo pubblico

Fiat Grizzly nella versione “SUV” arriverà sul mercato in un duplice allestimento a 5 e 7 posti a sedere. in Entrambe lo spazio interno sarà generoso sia per passeggeri che per bagagli. La lunghezza dovrebbe essere di poco superiore ai 4,4 metri. Le forme quelle di un SUV squadrato con uno stile che si rifarà a quello della Grande Panda come del resto per tutte le altre auto della stessa famiglia che arriveranno nei prossimi anni a partire dalla nuova Fiat Pandina che forse sarà svelata entro fine 2027.

Poi come detto ci sarà anche la versione Fastback che con uno stile più sportivo e modaiolo promette di allargare ancora la clientela di Fiat grazie al suo design aerodinamico e moderno. Come vi abbiamo scritto in numerose occasioni, alla base del progetto ci sarà la piattaforma Smart Car, già destinata ad altri modelli del gruppo, una scelta che consentirà di contenere i costi industriali e mantenere competitivo il posizionamento sul mercato. Per quanto riguarda i motori, la Fiat Grizzly adotterà una strategia multi-energia.

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La soluzione più probabile per il cuore della gamma è un Mild Hybrid da 145 CV, basato sul noto 1.2 turbo tre cilindri con sistema elettrificato integrato al cambio automatico a sei rapporti. Accanto a questa versione dovrebbero arrivare anche varianti 100% elettriche, con potenzialità comprese tra 113 e 156 CV e autonomia stimata intorno ai 320 km WLTP. Sul fronte prezzi, le ipotesi parlano di una partenza sotto i 20.000 euro per le versioni d’ingresso per fare concorrenza a Dacia Duster, di 23-25 ​​mila euro per la gentle hybrid e di 28-30 mila euro per l’elettrica.