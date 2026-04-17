Fiat Grizzly: tutto quello che sappiamo su design, piattaforma, motori e prezzi a poche settimane dal debutto del SUV

Fiat Grizzly, conosciuto anche come Giga Panda, sta per arrivare. È ormai partito il conto alla rovescia. Dovrebbe ormai essere questione di settimane prima che le prime immagini senza veli dell’atteso SUV possano diventare di dominio pubblico. Si tratta del SUV di segmento C che la casa torinese porterà al Salone dell’auto di Parigi 2026 ad ottobre. Secondo noi però sarà svelato ufficialmente a luglio mentre come detto le prime immagini ufficiali potrebbero arrivare già in primavera. Il nome non è ancora ufficiale ma pare sempre più probabile dato che Fiat lo ha depositato, ha pubblicato un teaser con le impronte di un orso e ha confermato che intende usare nomi di animali per i futuri modelli. Si parla infatti anche di Koala.

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A poche settimane dal debutto: ecco tutto quello che sappiamo su Fiat Grizzly

Esteticamente parlando si tratterà di un SUV lungo tra i 4,4 e i 4,5 metri dalle forme squadrate con uno stile simile a quello della Grande Panda ma non proprio uguale. La vettura che riporterà Fiat in un segmento di mercato da cui la casa italiana manca da tanto sarà proposto in versione a 5 posti e in versione a 7 posti. Per quanto riguarda la piattaforma di Fiat Grizzly, non ci sono dubbi, si tratterà della stessa di Grande Panda ma anche della futura Fastback e cioè la Smart Car. Questa permetterà a Fiat di vendere questo veicolo ad un prezzo decisamente interessante e proporlo sul mercato con una gamma di motori multi energia in cui troveranno spazio versioni a benzina, ibride e completamente elettriche.

Entrando nel dettaglio della gamma di motori della futura Fiat Grizzly, lo scenario più citato nelle indiscrezioni prevede come base una mild hybrid da 145 CV, con il 1.2 turbo tre cilindri abbinato a un motore elettrico integrato nel cambio automatico a 6 rapporti. È la soluzione indicata più spesso come punto di partenza della gamma, perché coerente con l’architettura del modello e con altre applicazioni Stellantis già note.

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Accanto all’ibrida, si parla con insistenza anche di una o più versioni 100% elettriche. Le potenze ventilate sarebbero comprese tra 83 kW (113 CV) e 115 kW (156 CV). Il riferimento più concreto, almeno per la base elettrica, è quello già visto su Grande Panda, che ufficialmente viene proposta con motore da 113 CV, batteria da 44 kWh e autonomia WLTP fino a 320 km.

Tra le ipotesi circola poi anche quella di una versione benzina non elettrificata con cambio manuale, pensata come variante d’attacco per mantenere più basso il prezzo di ingresso. Non è una configurazione confermata, ma viene considerata plausibile proprio per il ruolo più “popolare” che questo SUV dovrebbe avere nella futura famiglia Panda. Infine, c’è una voce più interessante ma anche più speculativa: una possibile variante a trazione integrale elettrificata, ottenuta con un secondo motore elettrico sull’asse posteriore. Al momento, però, resta un’ipotesi di scenario e non una caratteristica annunciata.

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Per quanto riguarda invece i prezzi, secondo le indiscrezioni più ricorrenti, Fiat Grizzly dovrebbe puntare su un posizionamento molto competitivo, coerente con il ruolo di SUV “razionale” e accessibile della nuova famiglia Panda. Tanto che noi stessi abbiamo definito in più occasioni questo veicolo come un diretto concorrente di Dacia Duster che come sappiamo è uno dei modelli più venduti nel segmento.

Le ipotesi parlano di un prezzo d’ingresso sotto i 20.000 euro per eventuali versioni benzina più semplici, mentre la variante mild hybrid viene generalmente collocata in una fascia compresa tra 23.000 e 25.000 euro. Per le versioni 100% elettriche, invece, si parla di un listino più vicino ai 28.000-30.000 euro, in linea con il maggiore costo della tecnologia a batteria. Il messaggio che emerge dalle voci di corridoio è chiaro: Fiat Grizzly dovrebbe sfidare modelli come Dacia Duster facendo leva soprattutto su un rapporto prezzo-contenuti particolarmente aggressivo.

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In attesa della presentazione ufficiale, Fiat Grizzly si candida già a essere uno dei modelli più importanti per il futuro del marchio in Europa e non solo. Il suo arrivo permetterà infatti a Fiat di tornare con maggiore forza nel segmento dei SUV compatti, oggi tra i più rilevanti del mercato.