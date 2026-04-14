Nuova Fiat Fastback scalda i motori: nuove foto spia svelano il SUV Coupé che punta a conquistare l’Europa

Nuova FIAT Fastback torna sotto i riflettori e lo fa nel modo che più accende la curiosità degli appassionati: con una nuova serie di foto spia del prototipo camuffato, avvistato durante i test su strada nei pressi del quartier generale FIAT, a Torino. Immagini che alimentano l’attesa attorno a uno dei modelli più interessanti del futuro prossimo del marchio italiano, pronto a entrare anche nel mercato europeo con una proposta dal carattere più dinamico e personale.

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Imminente il debutto per la nuova Fiat Fastback avvistata in strada a Torino

Gli scatti, diffusi online dal car insider Walter Vayr, permettono di osservare ancora una volta proporzioni e impostazione generale della vettura, nonostante la carrozzeria resti nascosta sotto una vistosa pellicola mimetica. La nuova Fiat Fastback, già nota in Sud America dove è commercializzata da tempo, si prepara ora a vivere una nuova fase come modello pensato anche per l’Europa.

Il debutto ufficiale dovrebbe avvenire al Salone di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre, appuntamento nel quale FIAT dovrebbe svelare in anteprima la versione definitiva. E’ comunque probabile che già in estate ci sarà un’anteprima con le prime immagini senza veli. Il nuovo SUV Coupé andrà ad affiancare un altro tassello importante della futura gamma, il SUV medio che dovrebbe chiamarsi Fiat Grizzly, rafforzando così la presenza del marchio nei segmenti più strategici.

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Uno degli aspetti più interessanti emersi da questi test riguarda la possibile motorizzazione del prototipo immortalato. Il frontale chiuso e l’assenza di terminali di scarico suggeriscono infatti che possa trattarsi della versione elettrica. La gamma, però, dovrebbe essere più ampia e comprendere anche versioni ibride e probabilmente benzina, grazie all’impiego della piattaforma Smart Car, condivisa con Grande Panda, Citroën C3 e C3 Aircross.

Sul piano tecnico, per la nuova Fiat Fastback si ipotizzano una variante full electric da 113 CV, un’ibrida da 145 CV e una motorizzazione benzina da 100 CV con cambio manuale. Non è esclusa nemmeno una futura versione a trazione integrale con sistema mild-hybrid.

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La nuova FIAT Fastback dovrebbe misurare poco meno di 4,5 metri di lunghezza, con una coda spiovente, linee tese e un design squadrato che richiama il nuovo family feeling del marchio. Nell’abitacolo, invece, potrebbe distinguersi con uno stile più personale, pur mantenendo l’impostazione con doppio display orizzontale per strumentazione e infotainment. Vedremo nelle prossime settimane quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso modello della casa torinese.