Lancia riaccende la sfida europea: Ypsilon Rally pronta a infiammare l’ERC dopo il trionfo in Croazia

Nemmeno il tempo di festeggiare la prima vittoria nel Mondiale WRC2 sulle strade croate, che per Lancia Corse HF è già arrivato il momento di guardare avanti. Dal 17 al 19 aprile il team sarà infatti al via della nuova stagione del FIA ERC, il Campionato Europeo Rally, che nel 2026 si articolerà su sette appuntamenti fino alla fine di ottobre. Un debutto importante, che segna un nuovo passaggio nel ritorno del marchio torinese nel panorama rallistico internazionale.

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Lancia Corse HF schiera Andrea Mabellini e Virginia Lenzi con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale nella massima categoria

A guidare la sfida europea saranno Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, chiamati a salire a bordo della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale con l’obiettivo di migliorare il terzo posto conquistato nella passata stagione. Per Mabellini, pilota di ACI Team Italia, si tratta della settima stagione nell’Europeo, un percorso costruito sempre insieme alla navigatrice Virginia Lenzi, con cui forma una coppia ormai consolidata.

Accanto a loro ci sarà anche Francesco Dei Ceci, ventunenne di ACI Team Italia, al suo secondo anno nel FIA ERC. Vice Campione Italiano Rally Junior 2024, il giovane pilota sarà affiancato dall’esperienza di Danilo Fappani e porterà in gara la Lancia Ypsilon Rally4 HF, proseguendo così il suo percorso di crescita a livello internazionale.

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A inaugurare la stagione sarà il 43° Rally Andalucia e Sierra Morena, su asfalto, con partenza venerdì 17 aprile alle 20.05 da Cordoba. Il programma prevede sei prove speciali sabato 18 e altre sei domenica 19, in un fine settimana che si annuncia già molto impegnativo, tra tratti tecnici, prove lunghe e una Powerstage finale che chiuderà il rally prima dell’arrivo a El Arenal.

Oltre ai due equipaggi ufficiali di Lancia Corse HF, sulle strade spagnole sarà presente anche Tuukka Kauppinen insieme a Sebastian Virtanen, al via con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale dopo la positiva esperienza maturata nel 2025 con la Rally4. Saranno invece quattro le Lancia Ypsilon Rally4 HF in gara: oltre alla vettura di Dei Ceci e Fappani, ci saranno anche Tommaso Sandrin con Andrea Dal Maso, Aatu Hakalehto con Niklas Heino e Paul Evrard con Maxime Roulland.

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Dopo la prova inaugurale in Spagna, la stagione FIA ERC proseguirà con il Royal Rally of Scandinavia in Svezia, poi con il Rally di Roma Capitale, il Rally di Polonia, il Barum Czech Rally, il Rali Ceredigion nel Regno Unito e il gran finale in Portogallo. Un calendario intenso, nel quale Lancia vuole continuare a costruire il proprio ritorno in grande stile.