Nasce Lancia Corse Spagna: dopo tre decenni la casa italian torna protagonista nel motorsport iberico

Il Lancia Store, situato in Calle Doctor Esquerdo a Madrid, ha ospitato il lancio ufficiale del progetto Lancia Corse Spagna. Questo nuovo team corse segna il ritorno di Lancia ai vertici del motorsport spagnolo dopo tre decenni, con un ambizioso programma nel campionato S-CER (Campionato Spagnolo Super Rally) del 2026.

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Lancia Corse Spagna segna il ritorno di Lancia ai vertici del motorsport spagnolo dopo tre decenni

L’iconico ritorno del marchio italiano nel WRC (Campionato del Mondo Rally) ha contemporaneamente segnato il suo ritorno anche nel campionato nazionale di rally, con il debutto della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Questo modello di ultima generazione, realizzato da Stellantis Motorsport, rappresenta la speranza di Lancia di riconquistare i fasti del passato nella disciplina in cui ha fatto la storia fino agli anni ’90.

Oltre una dozzina di titoli compongono il ricco palmarès di Lancia Spagna, che ora, a 30 anni di distanza, rivive grazie a Lancia Corse Spagna. Il team ufficiale, gestito da Sports&You, con Diego Ruiloba e Ángel Vela, si presenta come uno dei principali contendenti alla vittoria del S-CER (Campionato Spagnolo Super Rally).

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L’ambizione è al culmine anche per i giovani asturiani, secondi classificati nel 2024 e pupilli di Stellantis Motorsport nel WRC2 2025. Un’esperienza internazionale di grande rilievo per loro, che ha dato loro ulteriore valore in vista del ritorno al S-CER (Campionato Spagnolo Super Rally) come nuovi rappresentanti Lancia.

Il Rally La Nucía (Alicante), dove la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ha recentemente fatto un brillante debutto in Spagna, vincendo la prova di qualificazione e conquistando il terzo posto assoluto, si è rivelato molto promettente per il team Lancia Corse Spagna. Questa è la formazione ufficiale Lancia Spain con cui puntano a scrivere nuovamente la storia nel campionato nazionale rally.

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Rosa Caniego, Direttrice Comunicazione di Stellantis Spagna: “Ogni appassionato di rally conosce la storia e i successi della Lancia. Volevamo intraprendere questo sogno con una squadra fantastica, che sosterremo al massimo. La Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ha dimostrato fin da subito di avere un potenziale enorme. Daremo il massimo; vinceremo.”

Manuel Aviñó, presidente della Federazione Reale Spagnola dell’Automobile: “Una giornata davvero speciale e bellissima con il ritorno di Lancia alle competizioni, che presenta questa nuova squadra ufficiale, da tenere in considerazione nel Campionato Spagnolo Super Rally.”

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José Pedro Fontes, direttore del team Lancia Corse Spain: “Sono molto entusiasta di questo programma per tutto ciò che rappresenta il ritorno di Lancia in competizione. È un marchio speciale e tutta la squadra è molto entusiasta.”

Diego Ruiloba, pilota del team Lancia Corse Spain: “Sono molto felice, ho l’opportunità che ogni pilota desidererebbe. Lancia mi ha scelto per questo progetto e voglio ringraziarli per la fiducia riponendomi nel marchio per riportarlo al vertice.”

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Ángel Vela, copilota del team Lancia Corse Spain: “Rappresentare Lancia nel Campionato Spagnolo Super Rally è qualcosa che non avremmo mai potuto immaginare, nemmeno nei nostri sogni più sfrenati. È un onore entrare a far parte di una squadra così speciale, ora che il marchio torna ai rally dopo tanti anni.”