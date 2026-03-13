Nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale nel Campionato Spagnolo di Rally con Diego Ruiloba

Lancia España sarà protagonista nel Campionato Spagnolo di Rally 2026 con un progetto ufficiale affidato a Lancia Corse Spain, che porterà in gara la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. La vettura rappresenta un modello chiave per il rilancio sportivo del marchio, già tornato recentemente sotto i riflettori anche nel Mondiale Rally.

Per questa nuova avventura sportiva, la filiale spagnola del brand ha scelto di puntare su Diego Ruiloba e Ángel Vela, equipaggio che nel 2024 ha chiuso al secondo posto il Supercampionato Rally Spagnolo. I due, già entrati nell’orbita di Stellantis Motorsport, hanno inoltre iniziato nel 2025 il loro percorso anche nel WRC, confermandosi tra i profili più interessanti del panorama iberico.

A 30 anni dalla conquista dell’ultimo titolo nel nostro Paese, Lancia torna ai vertici del motorsport nazionale con una propria struttura sportiva, supportata a livello tecnico da Sports&You, distributore ufficiale di Stellantis Motorsport per Spagna e Portogallo. Il debutto della nuova squadra promossa da Lancia Spagna avverrà la prossima settimana, in occasione della gara inaugurale del S-CER (Campionato spagnolo di rally) 2026, il Rally La Nucía (Alicante).

Distrigo, Pirelli, Total Energies, Quartz e Volan FAPA sono gli sponsor che supportano il programma Lancia Corse Spain. Il team agonistico con cui il marchio italiano torna a competere nel campionato nazionale di rally, dove vanta oltre una dozzina di titoli. Quel percorso fu intrapreso da Jorge de Bagration, campione spagnolo di rally su asfalto nel 1979 e nel 1981, con una Lancia Stratos HF. Successivamente, piloti come Salvador Servià, Juan Carlos Oñoro, Gustavo Trelles o Jesús Puras contribuirono a costruire il prestigio del marchio sui palcoscenici nazionali, al volante di vetture emblematiche come la Lancia Rally 037, la Lancia Delta S4 o la Lancia Delta HF Integrale.

Diego Ruiloba, pilota Lancia Corse Spain: “Sono entusiasta di far parte di un’azienda prestigiosa come Lancia. Non vedo l’ora di salire a bordo della nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale e di dare il massimo, sia per il team che per il marchio che rappresenterò. Sono sicuro che lotteremo per la vittoria fin dal primo metro.”