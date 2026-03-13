in Lancia

Nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale nel Campionato Spagnolo di Rally con Diego Ruiloba

Lancia Spagna lancia il proprio team agonistico, con protagonista la vettura di ultima generazione

di

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Lancia España sarà protagonista nel Campionato Spagnolo di Rally 2026 con un progetto ufficiale affidato a Lancia Corse Spain, che porterà in gara la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. La vettura rappresenta un modello chiave per il rilancio sportivo del marchio, già tornato recentemente sotto i riflettori anche nel Mondiale Rally.

Per questa nuova avventura sportiva, la filiale spagnola del brand ha scelto di puntare su Diego Ruiloba e Ángel Vela, equipaggio che nel 2024 ha chiuso al secondo posto il Supercampionato Rally Spagnolo. I due, già entrati nell’orbita di Stellantis Motorsport, hanno inoltre iniziato nel 2025 il loro percorso anche nel WRC, confermandosi tra i profili più interessanti del panorama iberico.

A 30 anni dalla conquista dell’ultimo titolo nel nostro Paese, Lancia torna ai vertici del motorsport nazionale con una propria struttura sportiva, supportata a livello tecnico da Sports&You, distributore ufficiale di Stellantis Motorsport per Spagna e Portogallo. Il debutto della nuova squadra promossa da Lancia Spagna avverrà la prossima settimana, in occasione della gara inaugurale del S-CER (Campionato spagnolo di rally) 2026, il Rally La Nucía (Alicante).

Distrigo, Pirelli, Total Energies, Quartz e Volan FAPA sono gli sponsor che supportano il programma Lancia Corse Spain. Il team agonistico con cui il marchio italiano torna a competere nel campionato nazionale di rally, dove vanta oltre una dozzina di titoli. Quel percorso fu intrapreso da Jorge de Bagration, campione spagnolo di rally su asfalto nel 1979 e nel 1981, con una Lancia Stratos HF. Successivamente, piloti come Salvador Servià, Juan Carlos Oñoro, Gustavo Trelles o Jesús Puras contribuirono a costruire il prestigio del marchio sui palcoscenici nazionali, al volante di vetture emblematiche come la Lancia Rally 037, la Lancia Delta S4 o la Lancia Delta HF Integrale.

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Diego Ruiloba, pilota Lancia Corse Spain: “Sono entusiasta di far parte di un’azienda prestigiosa come Lancia. Non vedo l’ora di salire a bordo della nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale e di dare il massimo, sia per il team che per il marchio che rappresenterò. Sono sicuro che lotteremo per la vittoria fin dal primo metro.”

