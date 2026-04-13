Lancia torna a vincere nel WRC: trionfo in Croazia e podio da sogno

La prima vittoria del Team Lancia Corse HF nel Mondiale Rally WRC è arrivata in Croazia, al termine di un weekend che ha confermato il ritorno ad alti livelli del marchio torinese. A firmare il successo sono stati Yohan Rossel e Arnaud Dunand, protagonisti di una gara solidissima e velocissima, costruita con sei scratch nelle prime due giornate e poi gestita con grande lucidità sulle 20 prove speciali di un rally tecnico e insidioso.

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Arriva la prima vittoria per il Team Lancia Corse HF nel Mondiale Rally WRC

Rossel ha chiuso davanti a tutti con 38,8 secondi di vantaggio sul fratello Léo, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti anche Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, completando una festa tutta Lancia Corse HF. Il pilota bulgaro-russo, rallentato da un problema nella PS14, è stato autore di una rimonta impeccabile nella giornata di domenica, vincendo le ultime quattro speciali e riprendendosi il podio.

Il Rally di Croazia ha soprattutto messo in luce la competitività della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, capace di conquistare 13 scratch su 20 prove speciali e di lottare costantemente nelle posizioni di vertice. Un segnale forte, che certifica il valore del progetto in uno dei contesti più selettivi del campionato.

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“Dopo un Monte Carlo molto incoraggiante, i nostri equipaggi sono riusciti a evitare le insidie e a ottenere un risultato eccezionale”, ha commentato Didier Clément, Team Principal di Lancia Corse HF. “La vittoria di Rossel e il terzo posto di Gryazin dimostrano che la doppietta era alla portata”.

Molto soddisfatto anche Rossel: “È stato un bellissimo rally. Tutto è stato perfetto, dalla scelta delle gomme agli assetti. Era sempre tutto sotto controllo”. Più combattuta, ma altrettanto preziosa, la lettura di Gryazin: “Il piano era recuperare il tempo perso e ci siamo riusciti. Il mio obiettivo era la vittoria, ma sono soddisfatto del passo”.

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Con questo risultato Lancia Corse HF sale a 84 punti e guida la classifica Team in WRC2. Rossel è ora terzo tra i piloti, Gryazin quinto. E tra due settimane, alle Canarie, la corsa ricomincia.