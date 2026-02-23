Lancia Corse HF torna nel FIA ERC

Lancia torna a investire con decisione nel panorama rally internazionale, aprendo una nuova fase del proprio rilancio sportivo. Dopo l’esordio nel WRC2, impreziosito dal successo assoluto nella SuperSunday del Rallye Monte-Carlo con la Ypsilon Rally2 HF Integrale, il marchio ha annunciato ufficialmente al Racing Meeting di Vicenza il rientro nel Campionato Europeo Rally FIA (ERC).

Lancia torna nel FIA ERC con un progetto interamente italiano, sviluppato in collaborazione con ACI e ACI Sport

Nel campionato continentale saranno tre le Ypsilon schierate con i colori ufficiali Lancia Corse HF. Il progetto nasce sotto il segno del Made in Italy, grazie alla collaborazione con ACI e ACI Sport, realtà da sempre impegnate nella valorizzazione dei giovani piloti attraverso il programma ACI Team Italia. L’obiettivo è chiaro: unire tradizione e crescita sportiva, riportando Lancia nell’élite europea con una struttura interamente italiana, composta da piloti, team e licenza tricolore.

Il programma europeo schiererà 3 equipaggi di alto profilo. Nella classe regina del FIA ERC, Andrea Mabellini e Virginia Lenzi rappresenteranno Lancia al volante della Ypsilon Rally2 HF Integrale, mentre nella categoria Junior ERC, riservata alle vetture a 2 ruote motrici, le Ypsilon Rally4 HF saranno affidate a Francesco Dei Ceci, navigato da Danilo Fappani, e a Davide Pesavento. Il supporto tecnico sarà fornito da FPF, guidata dal Team Manager Michele Fabbri, aggiungendo un altro tassello fondamentale a un progetto interamente concepito e sviluppato in Italia.

“Il ritorno di Lancia alle competizioni è una decisione strategica orientata al futuro”, ha commentato Roberta Zerbi, Amministratore Delegato di Lancia. “Per noi, il rally rappresenta una piattaforma di sviluppo tecnologico e di promozione dei giovani talenti italiani, che intendiamo supportare in un percorso di crescita internazionale. L’entusiasmo riscontrato a Montecarlo ha confermato la validità del progetto. Questa direzione rafforza il nostro posizionamento e supporta l’evoluzione del Marchio, dalla Nuova Ypsilon ai prossimi modelli della gamma”.

Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse, ha aggiunto: “Tre equipaggi italiani, una squadra italiana e il supporto della nostra federazione nazionale rappresentano la risposta più autentica a chi chiedeva un ritorno al motorsport in linea con la nostra tradizione. Abbiamo giovani piloti di grande talento, una struttura tecnicamente solida e l’ambizione di essere competitivi. Andiamo in Europa con l’obiettivo di lottare ai massimi livelli, consapevoli delle sfide che ci attendono ma fiduciosi di avere tutti gli elementi per fare bene”.

Il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Avv. Geronimo La Russa, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi del percorso che abbiamo costruito attraverso il Progetto Giovani nell’ambito del programma ACI Team Italia, supportando i piloti emergenti nelle diverse discipline del motorsport. Dopo aver ottenuto ottimi risultati in pista, con esempi come Antonelli e Fornaroli, ora disponiamo di una selezione di giovani piloti con grandi potenzialità anche nei rally. Questa nuova collaborazione con Lancia dà ulteriore impulso alla pipeline di talenti italiani e garantisce continuità al progetto, partendo dalla base con il CIAR Junior e progredendo verso programmi internazionali come il FIA ERC, dove i talenti della nostra Nazionale gareggeranno ora a bordo della Ypsilon HF. Questa sinergia rappresenta un ulteriore passo avanti per riportare il tricolore italiano ai vertici del rallysmo internazionale”.

A 26 anni, già Campione Italiano 2 Ruote Motrici e Vice Campione Europeo ERC4, Andrea Mabellini è diventato un punto di riferimento nel panorama continentale, gareggiando con continuità dal 2020 e correndo con vetture Rally2 nelle ultime 3 stagioni. “Per me, far parte di questo progetto è un’emozione speciale. Un anno fa Lancia è tornata ai rally; oggi ho l’opportunità di rappresentare il Marchio al massimo livello europeo. Daremo tutto: lo voglio e lo devo a Lancia, a Lancia Corse HF, ad ACI e ad ACI Sport, che hanno reso possibile questa opportunità.”

Con lui tornerà Virginia Lenzi, riunendo l’equipaggio consolidato che ha concluso la stagione 2025 al 3° posto assoluto, con piazzamenti sul podio al Barum Rally e al Rally Roma Capitale. “Avrò bisogno di conoscere una vettura nuova ma già competitiva. Metterò la mia esperienza a disposizione del team e insieme lavoreremo per raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo.”

Francesco Dei Ceci porta con sé anche una solida esperienza europea. Vice Campione Italiano Juniores nel 2024 e contendente al FIA Junior ERC la scorsa stagione grazie al supporto della Federazione Italiana, il ventunenne pilota di Cassino torna nel FIA ERC Junior come pilota ufficiale Lancia supportato da ACI Team Italia.

“È un sogno che si realizza grazie a Lancia e ACI. Da bambino sognavo la Delta; oggi sono parte del ritorno di un Marchio unico sulla scena internazionale. L’obiettivo è lottare costantemente per la Top 3 e crescere rally dopo rally. Se ci riusciremo, potremo puntare a risultati importanti a fine stagione. Danilo Fappani, un navigatore di grande esperienza, sarà al mio fianco: un valore aggiunto importante per la mia crescita”.

Dopo un’eccellente stagione 2025 nel Trofeo Lancia, Davide Pesavento torna sulla scena europea, ereditando da Gianandrea Pisani il premio assegnato dal monomarca della Casa. Per il giovane pilota veneto, secondo classificato nel Trofeo 2025, si apre la stagione FIA ​​ERC Junior 2026 come pilota ufficiale Lancia al volante della Ypsilon Rally4 HF.

“Questa opportunità è arrivata quasi inaspettatamente e mi ha riempito di gioia. La concorrenza è agguerrita, ma poter contare su un Marchio come Lancia e su una solida struttura tecnica ci permette di lavorare nelle migliori condizioni possibili.”

La gara inaugurale del Campionato Europeo Rally FIA si svolgerà in Spagna dal 17 al 19 aprile con il Rally Sierra Morena, primo dei 7 appuntamenti della stagione 2026. Il campionato proseguirà con il Rally di Scandinavia (22-24 maggio), che segnerà la prima prova del FIA Junior ERC, seguito dal Rally di Roma Capitale (5 luglio), dal Rally di Polonia, dal Rally Barum ad agosto, dal Rali Ceredigion a settembre e dal finale di stagione in Portogallo dal 23 al 25 ottobre, che segnerà il ritorno ufficiale di Lancia nelle competizioni europee con un progetto tutto italiano.