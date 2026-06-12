Abarth 500e fa il bis in Germania: la piccola elettrica dello Scorpione conquista ancora i “Best Cars”

Abarth 500e torna a brillare ai “Best Cars” e conferma il proprio appeal anche fuori dall’Italia. Durante la serata di gala organizzata al Palazzo di Stoccarda, la rivista specializzata auto motor und sport ha assegnato per la 50ª volta i suoi prestigiosi riconoscimenti, premiando i modelli più apprezzati dai lettori. Nella categoria “Mini Cars” riservata alle vetture d’importazione, la piccola elettrica dello Scorpione ha conquistato il primo posto, replicando il successo ottenuto già lo scorso anno.

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Abarth 500e conquista di nuovo i lettori tedeschi e vince i Best Cars 2026 nella categoria Mini Cars

Il risultato ha un valore particolare per Abarth, perché rappresenta la decima vittoria complessiva del marchio italiano nel concorso tedesco. Un traguardo che racconta bene quanto il nome dello Scorpione continui a essere riconosciuto e apprezzato da un pubblico esigente come quello di auto motor und sport, tradizionalmente molto attento a prestazioni, carattere e qualità di guida.

Per l’edizione 2026 dei “Best Cars” erano in gara 480 modelli suddivisi in 13 categorie, con classifiche separate dedicate anche ai marchi d’importazione presenti sul mercato tedesco. A votare sono stati 94.911 lettori, un numero che conferma il peso del premio nel panorama automobilistico europeo.

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L’Abarth 500e si è imposta con una quota del 23,9% dei voti, superando di poco la Fiat 500 Electric, modello con cui condivide la base tecnica. Un successo che premia la capacità della 500e Abarth di unire dimensioni compatte, propulsione elettrica e un’identità sportiva riconoscibile, fedele allo spirito del marchio.

Il premio conferma anche una tendenza sempre più chiara: le citycar elettriche non vengono più valutate soltanto per efficienza e praticità, ma anche per personalità. E in questo campo Abarth riesce ancora a distinguersi, portando nel mondo dell’elettrico quella carica emotiva che da sempre accompagna il suo nome.