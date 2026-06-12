Peugeot E-208 GTi: aprono gli ordini dell’elettrica ad elevate prestazioni

Sono stati annunciati oggi da Alain Favey, il CEO di Peugeot, le caratteristiche tecniche della nuova Peugeot E-208 GTi, contestualmente all’apertura degli ordini della piccola elettrica ad alte prestazioni. Durante la conferenza stampa che il Costruttore del Leone ha tenuto a Le Mans, nel contesto degli eventi di contorno della 24 Ore di Le Mans, sono stati diffusi quelli che sono i valori prestazionali al top della sua categoria di riferimento.

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La vettura che rimane particolarmente fedele al concept che Peugeot aveva già presentato un anno fa, continua a riscrivere la leggenda della caratterizzazione GTi cominciata quarant’anni fa con l’eterna 205 GTi. Con la Peugeot E-208 GTi il costruttore francese ha voluto reinterpretare il DNA della sigla GTi puntando su modernità e tecnologia, introducendo la prima elettrica di sempre con badge GTi.

Lo sviluppo tecnico della nuova Peugeot E-208 GTi è stato affidato a Peugeot Sport che nel WEC schiera già le 9X8 della Categoria Hypercar. Oggi la Peugeot E-208 GTi è la Segmento B più potente e performante. Adotta un propulsore elettrico M4+ capace di erogare 281 cavalli di potenza erogando una coppia di 345 Nm prodotto a Trémery nell’est della Francia. Qui c’è uno stabilimento storicamente dedicato alla produzione di motori e ora specializzato in motori elettrici come parte della joint venture E motors tra Stellantis e Nidec LeroySomer.

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L’unità propulsiva è stata rivista dai tecnici di Peugeot Sport che hanno ottimizzato il motore, agendo soprattutto sulla gestione dell’elettronica e sul software di controllo applicando l’esperienza derivante dall’impiego nel motorsport. In accordo con tali caratteristiche la Peugeot E-208 GTi vanta il miglior rapporto peso/potenza della sua categoria, pari a 5,5 kg/CV, e accelera da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi guadagnando 0,2 secondi rispetto al dato precedentemente comunicato dal costruttore. I 1.000 metri da fermo si percorrono invece in 25,8 secondi e in 3,2 secondi la vettura passa da 80 a 120 km/h. La velocità massima risulta limitata a 180 km/h.

La batteria della Peugeot E-208 GTi adotta il raffreddamento ottimizzato della batteria

La Peugeot E-208 GTi adotta la batteria da 54 kWh utilizzata già nel caso della E-208, sebbene la gestione è stata completamente rivista per adattarla ai valori prestazionali sensibilmente differenti. Differente è anche la gestione termica della batteria che attinge all’esperienza nel motorsport della divisione sportiva del costruttore francese.

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Nello specifico è stata adottata una possibilità di raffreddamento realizzata con fluido refrigerante e in accordo con quantità e tempi di azione del liquido a seconda dei valori di temperatura da rispettare. Quando risulta perfettamente raffreddata, la batteria permette alla E-208 GTi di offrire il valore massimo in termini prestazionali, senza comunque limitare la potenza indipendentemente dalle condizioni di guida. A seconda della scelta degli pneumatici, muta il valore dell’autonomia garantita. Con pneumatici Hankook Ventus S1 Evo3, disponibili in optional senza costi, si raggiungono i 375 chilometri di autonomia con una singola ricarica che scendono a 352 chilometri con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S ad alto rendimento disponibili già di serie.

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Al già ottimo telaio della Peugeot E-208 sono state apportate diverse modifiche utili a garantire un maggiore dinamismo e una maggiore stabilità, nell’ottica di incrementare i valori prestazionali della sportiva. Il telaio è stato abbassato di 25 millimetri e sfrutta carreggiate allargate di 56 millimetri all’anteriore e di 28 millimetri al posteriore. I cerchi forati sono unità da 18 pollici e rappresentano un omaggio ai cerchi forati della 205 GTi, qui con pneumatici 215/40 R18. Al posteriore trova ora posto una nuova barra antirollio da 31 millimetri che si affianca a quella anteriore originale da 17 millimetri, ottimizzando il bilanciamento generale e il comportamento della Peugeot E-208 GTi in curva.

C’è il differenziale autobloccante a slittamento limitato integrato nel riduttore, per migliorare la trazione anche in condizioni di scarsa aderenza. Le molle degli ammortizzatori sono specifiche e questi ultimi adottano un fine corsa idraulico, derivato dalla tecnologia utilizzata nel WEC da Peugeot Sport. I dischi freno anteriori sono da 355 millimetri di diametro con pinze a 4 pistoncini, appositamente progettate per garantire un raffreddamento ottimale e prestazioni di frenata costanti. Le pinze dei freni sono verniciate in rosso e presentano il badge Peugeot Sport. I freni posteriori sono invece quelli standard adoperati sulla E-208. L’ESP si può configurare in modalità Sport garantendo maggiori libertà di espressione, soprattutto nell’utilizzo in pista; agendo sulla stessa modalità di guida viene disabilitata la frenata rigenerativa. Anche lo sterzo è stato ricalibrato per fornire una risposta più pronta in ogni condizione e nei cambi di direzione.

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Prezzi a partire da 44.900 euro

Sono sette i colori disponibili per la carrozzeria della Peugeot E-208 GTi. Diversi fra questi fanno riferimento alle caratterizzazioni stilistiche scelte un tempo per la 205 GTi:

Okénite White;

Elixir Red;

Blu Miramar (colorazione inedita);

Perla Nera Black;

Artense Grey;

Grigio Selenio;

Giallo Agueda.

La Peugeot E-208 GTi si ricarica completamente in 4:40 ore con una Wallbox da 7,4 kW, ovvero in meno di 30 minuti dal 20% all’80% in meno di 30 minuti adottando una colonnina per la ricarica rapida da 100 kW in DC. Come per gli altri modelli Peugeot elettrici, anche la E-208 GTi beneficia della garanzia fino a 8 anni o 160.000 km grazie a Peugeot Care, fino a 8 anni di garanzia o 160.000 km sulla batteria e del Free2Move Charge Pass, che dà accesso a quasi un milione di punti di ricarica in tutta Europa. Prezzi a partire da 44.900 euro.