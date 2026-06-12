Leapmotor B05, c’è spazio anche per la versione ibrida della hot hatch

C’è una domanda che aleggia attorno alla Leapmotor B05 da quando il marchio cinese ha iniziato a presentarla alla stampa internazionale. Questa berlina elettrica potrebbe un giorno montare un motore a benzina? La risposta ufficiale, per ora, è un diplomatico “ci stiamo pensando”. Una versione ibrida, dunque, resta possibile, non ancora probabile.

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A metterci la faccia è stato Danilo Annese, responsabile delle operazioni commerciali per l’Europa di Leapmotor International. Interrogato sulla possibilità di una versione ibrida o con range extender della B05, ha risposto: “C’è richiesta? A dire il vero, ne stiamo discutendo. Non so se ci sia”. Il tutto racconterebbe solamente un progetto in fase embrionale.

Non sarebbe comunque un salto nel buio tecnico. Leapmotor ha già lanciato versioni con range extender dei suoi SUV C10 e B10, commercializzati come “Hybrid EV” con prezzi vicini alle equivalenti versioni full electric. Il sistema non è un ibrido tradizionale: un motore a benzina quattro cilindri da 1,5 litri agisce esclusivamente da generatore, senza collegamento diretto alle ruote. Batteria LFP da 18,8 kWh, autonomia elettrica di 84 km in ciclo WLTP, autonomia combinata dichiarata di 900 km. Il mercato sembra apprezzarlo.

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Il problema con la B05 è fisico. La carrozzeria è più compatta rispetto ai SUV di gamma, e infilarci un motore endotermico non è banale. Lo stesso Annese ha ammesso che inizialmente dalla Cina era arrivato un no secco: lo spazio anteriore non era sufficiente. Poi qualcosa è cambiato, le discussioni sono riprese, e oggi la porta non è più completamente chiusa. “Il bello della ricerca e sviluppo in Cina è che non escludono nulla”, ha detto.

Nel frattempo, la B05 rimane solo elettrica. La gamma prevede due tagli di batteria: 56,2 kWh per un’autonomia WLTP fino a 401 km, oppure 67,1 kWh fino a 482 km. La versione top di gamma monta un motore posteriore da 217 CV e 240 Nm, scatta da 0 a 100 in 6,7 secondi e supporta la ricarica DC fino a 168 kW, con una finestra dal 30 all’80% in appena 17 minuti. Il telaio è stato sviluppato con il team globale di Stellantis e messo a punto per la guida europea.