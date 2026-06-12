Fiat punta sui giovani: con “La Prima Fiat non si scorda mai” l’auto diventa più accessibile per gli Under 30

Fiat guarda ai giovani e prova a rendere più semplice il primo passo nel mondo dell’auto. Con la nuova iniziativa “La Prima Fiat non si scorda mai”, il marchio torinese lancia un progetto dedicato ai neopatentati e agli Under 30, una fascia di pubblico sempre più importante per costruire il rapporto con i clienti di domani.

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Fiat lancia offerte dedicate agli Under 30 con sconti, finanziamenti agevolati e servizi inclusi per rendere più semplice il primo acquisto

L’idea di fondo è semplice: offrire una Fiat accessibile, chiara nei costi e adatta anche a chi si avvicina per la prima volta all’acquisto di un’auto. Il progetto nasce in collaborazione con Stellantis Financial Services e mette insieme sconti, finanziamenti dedicati e servizi pensati per ridurre le preoccupazioni legate alla gestione del veicolo.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la gamma. Fiat sottolinea infatti che tutti i modelli oggi disponibili, Pandina, 500, Grande Panda, 600 e Qubo L, sono omologati anche per i neopatentati, indipendentemente da modello e motorizzazione. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché permette ai clienti più giovani di scegliere liberamente la propria auto senza dover restringere troppo il campo.

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L’iniziativa si rivolge in particolare agli Under 30 che hanno conseguito la patente da meno di tre anni. Per loro sono previste condizioni commerciali dedicate, tra cui lo sconto massimo disponibile anche senza permuta o usato, normalmente riservato a formule di loyalty o rottamazione. A questo si aggiunge un tasso agevolato a partire dal 2,99%, pensato per rendere l’acquisto più sostenibile.

La proposta finanziaria include la formula con Valore Futuro Garantito “Fiat Più” e soluzioni di leasing dedicate. Il TAN parte dal 2,99% su 36 mesi e dal 3,99% su 48 mesi. Nel pacchetto rientrano anche Service Care Plus e la copertura Furto & Incendio Plus, con l’obiettivo di offrire una soluzione più completa fin dal primo giorno. La gamma Fiat diventa così accessibile da 99 euro al mese per Pandina Hybrid Pop, secondo le condizioni previste dall’offerta.

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Accanto alla parte finanziaria, Fiat introduce anche servizi dedicati ai primi anni di utilizzo. Tra questi, un anno di estensione della garanzia con la sottoscrizione di un contratto Service Care Plus di almeno 36 mesi e la possibilità di pagare il servizio in abbonamento a interessi zero. Il contratto può durare 36 mesi o 30.000 km, oppure 48 mesi o 40.000 km, e comprende almeno un intervento di manutenzione ordinaria nella rete autorizzata Stellantis.

Con questa iniziativa, Fiat prova quindi a rafforzare il proprio ruolo storico: quello di marchio popolare, vicino alle famiglie e ora anche ai nuovi automobilisti. Dopo Topolino, pensata per intercettare i giovanissimi già dai 14 anni, “La Prima Fiat non si scorda mai” allarga il percorso ai neopatentati.