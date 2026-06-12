Nissan Ariya, l’addio è vicino? Scattano i dubbi sul SUV elettrico

L’importatore olandese di Nissan ha rimosso la Ariya dal configuratore e le vendite del SUV elettrico proseguiranno fino a esaurimento delle scorte residue, senza che sia stato annunciato un successore diretto. La decisione arriva in uno dei mercati europei più ricettivi all’elettrico e per questo motivo riguarda da vicino anche le scelte che la casa giapponese potrebbe applicare in altri Paesi del continente.

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Nissan dice addio alla Ariya? Il marchio punta su Micra, Leaf e Juke

L’uscita di scena arriva paradossalmente poco dopo l’aggiornamento del modello, che Nissan aveva accompagnato con annunci su nuovi equipaggiamenti, prestazioni rivisitate e un’autonomia dichiarata fino a 525 km. La rimozione dal configuratore poteva quindi suggerire una pausa tecnica in attesa che la versione aggiornata entrasse a listino, mentre l’importatore olandese ha poi spiegato che si tratta di una chiusura commerciale vera e propria, con vendite limitate alle unità ancora disponibili.

Dal debutto la Ariya avrebbe trovato poco più di 2.200 clienti nei Paesi Bassi, e per smaltire parte dello stock a fine 2025 sarebbero stati applicati sconti fino a 7.500 euro, cifre che fotografano la difficoltà del modello a inserirsi in un segmento ormai affollato, dove Tesla, Hyundai, Kia, Volkswagen e BYD si sono mosse con proposte spesso più aggressive sul prezzo o sulla tecnologia percepita.

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Annunciata nel 2020, la Ariya è arrivata sul mercato con un timing penalizzato dalla crisi dei semiconduttori e dalle tensioni sulla catena di fornitura e si è trovata davanti a concorrenti che nel frattempo avevano già consolidato la propria offerta. La fase di lancio non ha permesso al SUV elettrico di trasformare in volumi la spinta promozionale che Nissan gli aveva attribuito all’interno del piano EV.

In Europa Nissan ha già reso operativa la nuova Micra elettrica, mentre la terza generazione della Leaf resta il modello su cui si concentrano le attese maggiori per il recupero di competitività. La gamma si arricchirà nel 2027 con la nuova Juke elettrica e con una compatta di segmento A sviluppata nell’orbita dell’alleanza con Renault, vicina al progetto della prossima Twingo elettrica. La Leaf, però, starebbe incontrando ostacoli industriali legati alle restrizioni cinesi sulle terre rare e alla disponibilità di alcuni componenti, con un ridimensionamento dei piani produttivi che rischia di rallentarne l’arrivo nei volumi previsti.