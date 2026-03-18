Nuova Alfa Romeo Giulietta: il rinnovato interesse di Stellantis per le berline potrebbe facilitare il suo ritorno

Si parla spesso del ritorno sul mercato di una nuova Alfa Romeo Giulietta. Ad un certo punto negli scorsi anni il suo rientro nella gamma del biscione era stato possibile prima che l’ex CEO Imparato escludesse in maniera categorica questa vettura dalla gamma della casa milanese dicendo che la sua erede era già presente e si trattava della Alfa Romeo Tonale. Con il cambio di CEO, l’addio di Imparato e il debutto di Santo Ficili come nuovo numero uno del biscione, più di qualcuno ha sperato nel possibile ritorno di Giulietta ma la verità e che al momento nessuna notizia sembra propendere per ciò, anzi sembrano altre in questo momento le priorità di Stellantis per il brand premium italiano.

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Il ritorno alle berline auspicato da Ralph Gilles potrebbe essere il primo passo verso una nuova Alfa Romeo Giulietta?

Eppure nei giorni scorsi un’intervista rilasciata da Ralph Gilles, capo del Design del gruppo Stellantis, ha riacceso le speranze di molti per un ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta. Il dirigente di Stellantis non ha parlato direttamente di questa auto ma ha semplicemente detto che dopo anni di dominio delle SUV, il mercato potrebbe essere pronto a guardare di nuovo altrove, verso “berline e hatchback”. In particolare il riferimento andava a Maserati ma comunque Gilles parlava in generale e dunque qualcuno pensa che anche Alfa Romeo sia coinvolta in questo cambiamento del mercato che probabilmente al momento è solo agli inizi.

Insomma qualcosa potrebbe effettivamente cambiare nel lungo periodo. Non sarà ovviamente una cosa imminente e dunque questo è il motivo per cui ancora non se ne parla ma a questo punto che una nuova Alfa Romeo Giulietta o anche una sua erede possa tornare non sembra più un’ipotesi così incredibile. Probabilmente solo dopo il 2030 ma anche questo è da capire. Ricordiamo infatti che da tempo si vocifera di un nuovo modello Alfa di dimensioni di poco inferiori a quelle della vecchia Giulietta che si andrebbe a collocare tra la Junior e la nuova Tonale nella gamma del biscione.

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Ed ecco che qualcuno pensa si possa trattare proprio di una nuova Alfa Romeo Giulietta. A nostro avviso è assai difficile che le cose stiano così essendo molto più probabile si possa trattare di un altro crossover, magari dalle forme decisamente più sportive e aerodinamiche rispetto a Junior e Tonale ma pur sempre un crossover. Questo ovviamente sempre che sia effettivamente vero che nei prossimi anni sarà annunciato un modello tra Junior e Tonale, cosa anche questa in attesa di conferme o smentite ufficiali. Il prossimo 21 maggio sicuramente ne sapremo di più ma difficilmente si tratterà di una Giulietta, inutile illudersi. Per il suo ritorno dovremo aspettare ancora un po’ di anni ma a quanto pare adesso la speranza di rivedere questa vettura e anche altre mitiche berline del biscione sembra aumentare.