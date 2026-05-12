Alfa Romeo Stelvio MY 2027, il Biscione prepara l’ultimo aggiornamento prima della nuova generazione

Alfa Romeo continua a lavorare sull’attuale Alfa Romeo Stelvio, in attesa della futura generazione del SUV del Biscione. Le nuove immagini realizzate da Gabetz Spy Unit e pubblicate sui social da Walter Vayr mostrano un esemplare in strada impegnato in quelli che vengono indicati come test di omologazione legati alla normativa Euro 7. Un segnale importante, considerando che l’attuale generazione resterà in produzione almeno fino alla fine del 2027.

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Le foto spia di Gabetz Spy Unit mostrano una Alfa Romeo Stelvio MY 2027 impegnata nei test Euro 7

Le foto spia mostrano una Alfa Romeo Stelvio MY 2027 priva di camuffature pesanti. Questo dettaglio lascia intendere che non ci saranno grandi rivoluzioni estetiche, ma interventi concentrati soprattutto sotto la carrozzeria. Il design resta quello conosciuto, con proporzioni muscolose, frontale riconoscibile e impostazione sportiva, mentre le novità più rilevanti potrebbero riguardare motori, calibrazioni elettroniche e sistemi di gestione delle emissioni.

Il riferimento alla normativa Euro 7 è infatti l’aspetto centrale di questo avvistamento. Le future regole europee imporranno limiti più severi sul fronte delle emissioni e del controllo degli inquinanti, obbligando i costruttori ad aggiornare powertrain e componenti tecniche. In questo quadro, la Stelvio potrebbe ricevere un’evoluzione mirata per restare competitiva nel segmento dei SUV premium e continuare la propria carriera commerciale fino all’arrivo del nuovo modello.

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L’esemplare immortalato è di colore rosso e circola con targhe prova, elemento che conferma un utilizzo sperimentale. Al momento Alfa Romeo non ha diffuso informazioni ufficiali su motorizzazioni, tempi di debutto o possibili aggiornamenti agli allestimenti, ma la presenza del prototipo su strada suggerisce che lo sviluppo sia già in una fase concreta.

La Stelvio conserva un ruolo strategico nella gamma Alfa Romeo. Dal lancio ha rappresentato una delle proposte più dinamiche del segmento, puntando su piacere di guida, identità italiana e impostazione sportiva. Il Model Year 2027 potrebbe quindi essere un aggiornamento tecnico di continuità, pensato per accompagnare il SUV verso la fine del ciclo produttivo senza rinunciare alla conformità normativa e alla competitività commerciale.

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Ricordiamo che poi nel 2028 è attesa la nuova generazione inizialmente prevista per il 2025 ma rinviata di tre anni per permettere al biscione di apportare alcune modifiche ritenute necessarie tra cui la presenza in gamma anche di motorizzazioni termiche.