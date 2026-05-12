Giro d’Italia 2026, sei Alfa Romeo Stelvio Q4 per la sicurezza della carovana

Dopo il debutto in Bulgaria, il Giro d’Italia 2026 si prepara a riabbracciare le strade italiane. La 109ª edizione della corsa rosa entrerà nel vivo con la tappa Catanzaro-Cosenza di 138 km, primo passaggio nazionale di un percorso che richiederà, come sempre, un grande lavoro di coordinamento e sicurezza. Anche Alfa Romeo Stelvio sarà tra i protagonisti grazie alla Polizia Stradale che ha scelto il SUV del biscione per le tappe italiane del giro.

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Le Alfa Romeo Stelvio Q4 della Polizia Stradale accompagneranno la corsa nelle tappe italiane

A occuparsi della protezione della carovana sarà la Polizia Stradale, presente lungo il tracciato con uomini e mezzi dedicati. Il dispositivo prevede 12 operatori a bordo di sei autovetture e il supporto di 30 motociclisti, chiamati a gestire viabilità, attraversamenti, punti sensibili e movimento del gruppo durante ogni fase della gara.

Tra i mezzi impiegati spiccano le Alfa Romeo Stelvio Q4, che accompagneranno la corsa nelle tappe italiane. L’auto 1 sarà affidata al commissario capo Alessandro Rossi, dirigente della Sezione Polizia Stradale di Lecco e comandante della scorta. Si tratta di una Alfa Romeo Stelvio Q4 con motore 2.2 turbodiesel da 210 CV, cambio automatico AT8, trazione integrale e allestimento Sprint. La stessa configurazione sarà utilizzata anche dalle altre cinque vetture del servizio.

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Il Giro d’Italia 2026 coprirà in totale 3.468 km, con 18 tappe italiane distribuite in 16 regioni e un breve sconfinamento in Svizzera previsto martedì 26 maggio. Un itinerario ampio e complesso, che porterà la corsa tra centri urbani, strade provinciali, salite e tratti ad alta presenza di pubblico.

Il lavoro della Polizia Stradale sarà quindi essenziale non solo per gli atleti, ma anche per spettatori e territori attraversati. Le moto garantiranno interventi rapidi e gestione dinamica della viabilità, mentre le Alfa Romeo Stelvio Q4 offriranno supporto operativo alla scorta lungo l’intero percorso.