Nuova Alfa Romeo Tonale: al via gli ordini

Alfa Romeo ha ufficialmente aperto gli ordini della Nuova Alfa Romeo Tonale, evoluzione del primo C-SUV del marchio, che rafforza il suo carattere sportivo e il fascino del design italiano. Il modello perfeziona le già eccellenti qualità dinamiche grazie al bilanciamento ideale dei pesi, allo sterzo più diretto del segmento, ai freni Brembo e alle sospensioni elettroniche DSV, che uniscono comfort e precisione.

Nuova Alfa Romeo Tonale è proposta con un’offerta di lancio estremamente competitiva a 199€ al mese

Con un prezzo di partenza di 39.850 euro e una formula finanziaria vantaggiosa (rata da 199 euro, TAN 5,49%, durata 36 mesi), la nuova Alfa Romeo Tonale diventa ancora più accessibile. La gamma si articola nelle versioni Tonale, Sprint, Ti e Veloce, ognuna con un livello crescente di sportività e raffinatezza. A completare l’offerta, l’esclusiva Milano-Cortina 2026, dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, offre dettagli unici e interni in Alcantara. Presente anche una variante Business, pensata per le flotte aziendali.

La Nuova Alfa Romeo Tonale offre tre motorizzazioni: il 1.6 Diesel da 130 CV con cambio TCT6 e trazione anteriore, il 1.5 Hybrid da 175 CV con cambio TCT7 e trazione anteriore e il 1.3 Plug-in Hybrid Q4 da 270 CV con trazione integrale elettrificata e fino a 61 km di autonomia elettrica. I prezzi partono da 39.850 euro per la Diesel e arrivano a 46.950 euro per la top di gamma Veloce PHEV Q4. Il design evolve con proporzioni scolpite, carreggiata più ampia e il nuovo scudetto concavo che esalta l’identità Alfa Romeo.

I cerchi da 19 e 20 pollici e la gamma di otto colori, tra cui le nuove tinte Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra, valorizzano l’eleganza sportiva. All’interno spiccano finiture in pelle rossa o Alcantara bicolore, un tunnel centrale ridisegnato e un’inedita ambient light con effetto gradiente.

La Nuova Alfa Romeo Tonale si conferma punto di riferimento per innovazione e comfort, con una strumentazione completamente digitale composta da doppio display da 12,3’’ e 10,25’’, connettività wireless, aggiornamenti OTA e sistemi di guida assistita di Livello 2. Tra le dotazioni avanzate figurano telecamera a 360°, parcheggio semi-automatico e sistema brake-by-wire di ultima generazione.

L’abitacolo abbina materiali pregiati, sedili ventilati e riscaldati, climatizzatore bi-zona e impianto audio Harman Kardon 470 W, per un’esperienza ai vertici del segmento. La guida, elemento distintivo Alfa Romeo, beneficia della distribuzione ottimale dei pesi, dello sterzo più diretto del segmento, dei freni Brembo e delle sospensioni elettroniche DSV. Le versioni Plug-in Hybrid aggiungono la trazione integrale Q4 AWD, garantendo massima stabilità e piacere di guida in tutte le condizioni, combinando performance, sicurezza e tecnologia avanzata per una sportività autentica.